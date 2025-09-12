İmamoğlu çifti gözleriyle bakıştı elleriyle buluştu! Duruşmada duygusal anlar

BARAN YALÇIN - YENİÇAĞ

İBB'ye yönelik yürütülen "yolsuzluk" ve "terör" soruşturmaları kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu görevinden alınmıştı.

Kıbrıs'ta okuduğu üniversiteden İstanbul Üniversitesi'ne yaptığı yatay geçişin "usulsüz" olduğu gerekçesiyle diploması iptal edilmişti. İmamoğlu hakkında diploması nedeniyle yürütülen ceza soruşturması da tamamlanmış ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası ve "siyasi yasak" talebiyle iddianame düzenlenmişti.

20 EKİM'E ERTELENDİ

Ekrem İmamoğlu, bugün hakim karşısına çıktı. mahkeme, müzekkere yazılarak davanın örneğinin gönderilmesine, sanık avukatlarının taleplerinin celse arasında sunulmasına ve değerlendirilmesine karar vererek duruşmanın 20 Ekim'e ertelenmesine hükmetti.

Duruşmada ise gözler İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndaydı. İmamoğlu, duruşmaya geldiğinde ceketini çıkartmak istedi. Ceketini çıkartan İmamoğlu, kollarını sıvayarak kendini savunmaya geçti.

İMAMOĞLU ÇİFTİNDEN DUYGULANDIRAN FOTOĞRAF

İmamoğlu, cezaevinde olduğu süre boyunca zayıflamış görüntüsüyle karşımıza çıkarken, duruşmanın en güzel fotoğrafını da eşiyle birlikte verdi. Duruşma salonunda eşine doğru uzanarak elini tutan İmamoğlu’nun bu hali görenleri duygulandırdı.

İşte o fotoğraf,

İmamoğlu’nun duruşma salonuna girdiğinde Dilek İmamoğlu’nun Ekrem İmamoğlu’na attığı bakış da sosyal medyanın gündemine oturdu.

İmamoğlu'nun eşinin sadece uzaktan elini tutabilmesi ve Dilek İmamoğlu’nun Ekrem İmamoğlu’na attığı bakışa yurttaşlardan da binlerce yorum geldi. İşte gelen bazı yorumlar,