İmamoğlu Cuma çıkışı Ali Erbaş’a patladı: Bu milletin inancını mahvetti

102’inci yıldönümünü kutladığımız Zafer Bayramı’nın Cuma gününe denk gelmesi ile beraber gözler skandallar ile gündemden düşmeyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a dönmüştü. Erbaş yine bir sürpriz yapmamış ve hutbesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmadı. Sosyal medyada alışık olmasına rağmen bu durumu kabul etmeyen Türk halkı Ali Erbaş’a tepki gösterirken bir tepki de İBB Başkanı İmamoğlu’ndan geldi.

Ali Erbaş yine şaşırtmadı! İşte Cuma hutbesinde okunacak 30 Ağustos mesajı

Cuma çıkışında hutbede Atatürk’ün anılmamasına tepki gösteren İmamoğlu Allah onu ıslah etsin diyerek Erbaş’a yönelik şu sözleri sarf etti:

“Hutbede Atatürk’ün adı yok. On yıl bu insanlar savaştı. 1912- 1922… Yüzyıllardır gerileyen, toprakları işgal edilen bir millet, devlet. İlk defa dur dedi. Dur diyen o komutan. Mustafa Kemal Atatürk. Kim için bu millet için.

Bu milletin yaşamı için, inancı için, kültürü için, camisi için, ezanı için… Diyanet İşleri Başkanı, bu milletin manevi duygularını taşıyan bir insan değil. Siyaset yapıyor. Birilerine yaranıyor, kime yarandığını bilmiyorum. Allah onu ıslah etsin. Ne vatanı ne milleti ne bayrağı be cumhuriyeti ne de devleti temsili edemez bir diyanet işleri başkanı. Resmen zaptetti, gaspetti. Bu milletin inancını da mahvetti.”