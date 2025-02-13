İmamoğlu cumhurbaşkanı olunca yapacakları Erdoğan'ı çıldırtacak! 'A' takımı tüm planı sızdırdı...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ‘ön seçim’ sürecini duyurmuştu. Parti içerisinde ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun isimleri ön plana çıkmıştı. Yavaş’ın Özel ve İmamoğlu ile yaptığı görüşme sonrası ön seçimde aday olmayacağını belirtti. 23 Mart’ta az bir süre kala İmamoğlu’nun ismi adaylık için ağır basıyor. Gazete Duvar’da yer alan haberde, İmamoğlu’nun seçilmesinin ardından yapacağı projeleri parti kurmayı sızdırdı.

“CHP İLE SINIRLI TUTMAZ”

Gazete Duvar’da Ceren Bayar, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Ekrem İmamoğlu olacağına kesin gözüyle bakıldığının altını çizdi. Bayar, CHP’de parti kurmayına Ekrem İmamoğlu'nun adaylık sürecinde, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde birlikte çalışacağı bakanları açıklayıp açıklamayacağını sordu. Kurmay, “Kabineyi hemen açıklamaz. Ama partisinin kadrolarıyla sınırlı bir ekiple de çalışmaz. Tüm Türkiye'nin adayı olma iddiasıyla yolan çıkan bir kişi kadrosunu CHP ile sınırlı tutmaz” dedi.

“İLK GÜN KAÇ KARARNAME İMZALAYACAĞI BİLE BELLİ”

İmamoğlu'nun Türkiye yönetimi ile parti yönetiminin ayrışmasını istediğini belirten kurmay, “Partiyi yöneten ile devleti yönetenin aynı kişi olmaması gerektiğini düşünüyor” ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun adaylık sürecine dair çalışmalarını planlı, programlı ve profesyonelce yürüttüğünü kaydeden kurmaylar, “Ekrem Bey her şeye hazır. Seçilmesi halinde ilk gün kaç kararname imzalayacağı bile belli” değerlendirmesinde bulundu.

“NİTELİKLİ EKİPLERLE ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYOR”

Adaylığının kesinleşmesi sonrası İmamoğlu'nun vaatlerini içeren iktidar programını açıklayacağını söyleyen kurmaylar, “Açıklanan politikalarda taban ittifakını göreceğiz” dedi. İmamoğlu'nun ekonomiden turizme, diplomasiden yargıya her alanda çalıştığı masalar olduğunu ve bu masalarda akademisyenler, siyasetçiler ve alanında uzman kişilerin emek verdiğini belirten kurmaylar, “Ekrem İmamoğlu her anlamda nitelikli ekiplerle çalışmalar yürütüyor” şeklinde konuştu.

NELER YAŞANDI

CHP Parti Meclisi, partinin cumhurbaşkanı adayının ön seçimle belirlenmesini kararlaştırırken, takvim ve yöntem konusunda da Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK) yetki verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis'teki grup toplantısında, ön seçim tarihini 23 Mart olarak açıklamıştı. Tarihin belli olmasının ardından adayın kim olacağı ise merak ediliyor. Son olarak yapılan üçlü zirve sonrası Yavaş'ın ön seçimde aday olmayacağı belirtildi. İmamoğlu’nun ismi adaylık için ağır basıyor.