İmamoğlu Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenikapı'da gerçekleştirdiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında çarpıcı konuşmalara imza attı. ‘Hepimiz bu göreve hazırız’ diyen İmamoğlu “Dün başardık, bir kez daha başarırız! O gün gelmiştir” ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun konuşması sonrası Gazeteci İsmail Saymaz, Altan Sancar ve Şaban Sevinç'ten bomba iddia geldi. Saymaz, Sevinç ve Sancar, söz konusu konuşmayı İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmiş olduğunu öne sürdü.

4 yıl sonra yapılması planlanan genel seçimler öncesi muhalefette adaylık yarışı şimdiden tartışma konuları arasında yer aldı. CHP'de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimleri ön planda gösteriliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçim tartışmalarını gündeme getirirken, aday olmayacağını da belirtmişti. Özel, Yavaş ve İmamoğlu'nun adaylığı için yeşil ışık vermişti.

İMAMOĞLU: HEPİMİZ BU GÖREVE HAZIRIZ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Yenikapı’da düzenlenen etkinlikte konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çarpıcı ifadelerde bulundu. İmamoğlu ‘iktidar’ mesajında, “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında tam da Atamızın hayal ettiği gibi özgürlük, eşitlik ve adalete dayalı güçlü ve refah içinde bir ülkeyi inşa etmek göreviyle karşı karşıyayız. Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutluyoruz çünkü hepimiz bu göreve hazırız. Dün başardık, bir kez daha başarırız! O gün gelmiştir, bundan sonra size tavsiyem ruhunuzu temizleyin.” dedi.

SAYMAZ: CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞINI FİİLEN İLAN ETTİ

İmamoğlu’nun açıklamasının ardından muhalif gazetecilerden tek tek yorumlar gelmeye başladı. İsmail Saymaz, X platformu üzerindeki iddiasında, "Ekrem İmamoğlu, bugün 29 Ekim konuşmasıyla cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti" ifadelerini kullandı.

“YOLCULUĞUN İKİNCİ AŞAMASI BAŞLADI”

Gazeteci Altan Sancar da aynı şekilde öne sürdüğü bir paylaşımda, “Yolculuğun ikinci aşaması başladı" şeklinde ifadelerde bulundu.

SEVİNÇ: "DEĞİŞİM SÜRECİNİ BAŞLATTI"

Şaban Sevinç’ten de benzer bir iddia geldi. Sevinç, "Ekrem İmamoğlu Yenikapı’daki konuşmasıyla Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti. Türkiye’deki değişim sürecini başlattı” dedi.