İmamoğlu davası ile ilgili flaş gelişme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla yargılandığı davasının savcısı yarınki duruşma öncesi rapor aldı.
Sözcü'nün haberine göre, yarınki duruşmada mütalaanın açıklanması bekleniyordu.
Gazeteci Altan Sancar, "Yarın Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla yargılandığı davada yarın mütalaa açıklanacaktı. Geçtiğimiz duruşmada hakim savcının esas hakkındaki mütalaasını açıklamasını istemişti. Duruşmada soruşturma aşamasıyla yargılama aşamasında alınan iki ayrı bilirkişi raporu bulunuyordu" ifadelerini kullandı.