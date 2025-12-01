Cezaevinde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘Diploma davası’nın görüldüğü İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Ali Doğan, iktidar medyası tarafından hedef alınması sonrası 28 Kasım tarihinde Kahramanmaraş'a atanmıştı.

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Fırat Epözdemir, İmamoğlu’nun 'ihaleye fesat karıştırma' iddiası ile Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada ‘beraat’ kararı veren Mahkeme Hakimi Şevki Yılmaz'ın da Kahramanmaraş’a atandığını öne sürdü.

Sosyal medya platformu X hesabından paylaşımda bulunan Epözdemir,

‘Üç gün önce yayımlanan HSK Kararnamesi’ndeki en dikkat çekici “atamanın,”İBB Başkanı Ekrem İMAMOĞLU hakkında açılan diploma davasındaki Mahkeme Hakimi Ali DOĞAN’ın Kahramanmaraş’a gönderilmesi olduğunu yazmıştım.

Aynı kararname ile Kahramanmaraş’a bir dikkat çekici “atama” daha yapılmış: İBB Başkanı Ekrem İMAMOĞLU’nun “ihaleye fesat karıştırma” iddiası ile Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada BERAAT kararı veren Mahkeme Hakimi Şevki YILMAZ da Kahramanmaraş’a “atanmış.”

Ekrem İMAMOĞLU davasını tarafsız bir şekilde yürütüp, vicdani kanaatlerine göre hareket eden iki hakimin de Kahramanmaraş’a 'atanmış' olması çok büyük tesadüf olmuş!’

NE OLMUŞTU?

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin 'ihaleye fesat karıştırma' iddiasıyla yargılandığı davadan 24 Ekim 2025 tarihinde beraat etmişti.

İmamoğlu hakkında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde 2015 yılına ilişkin bir ihaleden dolayı açılan davanın duruşması cuma günü Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşmiş, savunmaların ardından mahkeme, İmamoğlu’nun beraatına karar vermişti.

İçişleri Bakanlığı’nın 2022 yılında suç duyurusunda bulunmasıyla açılan davada, İmamoğlu için siyasi yasak ve 7 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.