İmamoğlu davasının TRT’de yayınlanması talep ediliyordu... Başsavcı Akın Gürlek’ten flaş yanıt geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, yeni adli yıl açılışı nedeniyle adliye muhabirleriyle gerçekleştirdiği sohbet toplantısında, 19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun duruşmasının TRT'den canlı yayınlanması konusunda “Kanunumuzda duruşmanın canlı yayınlanması diye bir madde yok. Düzenleme yapılırsa tabii olur. Biz dosyamızdan eminiz" dedi.

Geçen yıl adli yıl açılışı töreni Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde gerçekleşmişti. Bu yıl ise Kartal’daki İstanbul Anadolu Adliyesi'nde tören düzenlendi. Törene; İstanbul Valisi Davut Gül, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın babası Hakkı Kiraz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Alişan Tiryaki, Komisyon Başkanları, Mahkeme Başkanları, Baro Başkanları, hakim ve cumhuriyet savcıları, avukatlar ve adliye personeli katıldı. İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ise aynı saatlerde baronun etkinliğine katıldığı için törende yer almadı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek de resmi törenden sonra Çağlayan'a döndü ve adliyede görevli muhabirlerle bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Göreve ilk geldiğinde gerçekleştirdiği toplantıda “ruhsatsız silah” ve “yasa dışı bahis” ile mücadele vaatlerini hatırlattı. Gürlek, İstanbul sokaklarının güvenli olduğunu savundu.

“BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İDDİANAMESİ EYLÜL AYI İÇERİSİNDE HAZIR OLACAK”

İBB'ye yönelik operasyonlarla ilgili sorulara da yanıt veren Gürlek, ilk önce etkin pişmanlıktan yararlanabilmek için verdiği ifadelerle çok sayıda kişinin tutuklanmasına gerekçe olan iş insanı Aziz İhsan Aktaş soruşturması nedeniyle Beşiktaş Belediyesi iddianamesinin hazırlanacağını duyurdu. Gürlek, Beşiktaş Belediyesi iddianamesinin Eylül ayında hazır olacağını, diğer iddianamelerin ise Ekim ayı içerisinde tamamlanacağını aktardı.

"BİZ DOSYAMIZDAN EMİNİZ"

Gürlek, İBB soruşturması duruşmalarının “TRT’den canlı yayınlanması” sorusuna ise, “Kanunumuzda duruşmanın canlı yayınlanması diye bir madde yok. Düzenleme yapılırsa olur tabii. Biz dosyamızdan eminiz” dedi.

“SADECE TANIK BEYANINA DAYALI HİÇBİR TUTUKLU YOK”

Gürlek ayrıca, “İBB soruşturmasında sadece tanık beyanına dayalı hiçbir tutuklu yok. Mutlaka bir delil ile somutlaştırmışızdır. Varsa söyleyin, ertesi gün tahliye edeyim” dedi.

Yeni operasyonlar gelecek mi sorusuna yanıt veren Gürlek, “Soruşturma henüz tamamlanmadı. İtiraflar geldikçe soruşturma genişliyor. Bu yüz yılın en büyük yolsuzluk soruşturması. Adli tatilde izin yapmadık. Herkes sorumluluğunun farkında. Soruşturmayı kuyumcu hassasiyeti ile yürütüyoruz, süreç bu yüzden uzuyor" şeklinde konuştu.

Gürlek, "Operasyonu ilk öğrenen kişi Murat Kapki. Nasıl öğrendiğini bilmiyoruz. O malları kaçırmaya başlayınca biz de harekete geçtik” dedi.

"ONLAR İTİRAFÇI OLMASINLAR DİYE BASKI YAPIYOR"

Tutuklu isimlere etkin pişmanlıktan yararlanmaları nedeniyle baskı yapıldığı iddialarını yalanlayan Gürlek, "Geliyor, ‘Ben etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum’ diyor. Sürekli geliyorlar, kapılarda yatıyorlar” diye konuştu.

“ÇÖZÜM SÜRECİNİN YARGILAMAYA ETKİSİ OLMAZ”

“Çözüm süreci dava sürecini etkiler mi?” sorusunu da yanıtlayan Gürlek, “Biz bu süreci destekliyoruz ama yargılamaya etkisi olmaz” ifadelerini kullandı.

Söz konusu İBB soruşturmasında “firari” durumda olan Murat Gülibrahimoğlu ve Emrah Bağdatlı için de kırmızı bülten çıkarıldığını aktardı.