İmamoğlu davayı kazandı

Düzenleme: Kaynak: ANKA
İmamoğlu davayı kazandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Baykar CEO’su Haluk Bayraktar'a açtığı hakaret davasında mahkeme kararını verdi. İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi, Haluk Bayraktar’ın Ekrem İmamoğlu’na 15.000 TL manevi tazminat ödemesine hükmedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Baykar CEO’su Haluk Bayraktar'a açtığı hakaret davası sonuçlandı.

15 BİN TL TAZMİNAT ÖDEYECEK

İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi, Haluk Bayraktar’ın Ekrem İmamoğlu’na 15.000 TL manevi tazminat ödemesine hükmettiğini duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Baykar CEO’su Haluk Bayraktar, X üzerinden yaptığı paylaşımda "Bu PKK’lıları besleyen Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum: Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak. Yalandan başka söyleyecek lafın varsa, mertçe yüzümüze söyle de cevabını verelim" ifadelerini kullanmıştı.

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İBB: ŞAŞIRMIYORUZ

İBB açıklamasında "Ramazan ayında bile iftira ve kumpastan geri durmayanların bayramda da aynı kötülüklere devam etmesine şaşırmıyoruz" ifadelerine yer verilmişti.

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