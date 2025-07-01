İmamoğlu değişim mesajını Muharrem İnce'yle gönderdi

CHP'li Muharrem İnce, Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.
"ÖNCE ADALET! ÖNCE HÜRRİYET! SONRA BEREKET!"
İnce, İmamoğlu'nun notunu, "Bugün Silivri Cezaevi’nde Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret ettim. Kendisinin mesajını sizlerle paylaşıyorum. “Önce adalet, önce hürriyet, sonra bereket!” sözleriyle paylaştı.
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İmamoğlu'nun notu şu şekilde:
Türkiyemizin değişim vakti gelmiştir. İktidar ortaya koyduğu bütün hamleler kurumlarımıza, toplumsal bütün değerlerimize, hırsı ve ihtirası üzerinden derin hasarlar vermektedir. Buna son vereceğiz. Önce adalet! Önce hürriyet! Sonra bereket!
Bugün Silivri Cezaevi’nde Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret ettim. Kendisinin mesajını sizlerle paylaşıyorum.— Muharrem İNCE (@vekilince) July 1, 2025
“Önce adalet, önce hürriyet, sonra bereket!” pic.twitter.com/I5G5QHz5sy