İmamoğlu değişim mesajını Muharrem İnce'yle gönderdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu değişim mesajını Muharrem İnce'yle gönderdi

Babaocağı CHP'ye geri dönen Muharrem İnce, Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. İnce, sosyal medya hesabından İmamoğlu'nun kendine verdiği notu da paylaştı.

CHP'li Muharrem İnce, Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

"ÖNCE ADALET! ÖNCE HÜRRİYET! SONRA BEREKET!"

İnce, İmamoğlu'nun notunu, "Bugün Silivri Cezaevi’nde Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret ettim. Kendisinin mesajını sizlerle paylaşıyorum. “Önce adalet, önce hürriyet, sonra bereket!” sözleriyle paylaştı.

Ekrem İmamoğlu'ndan karikatür tepkisi: Yapılan hadsizliği kınıyorumEkrem İmamoğlu'ndan karikatür tepkisi: Yapılan hadsizliği kınıyorum

İmamoğlu'nun notu şu şekilde:

Türkiyemizin değişim vakti gelmiştir. İktidar ortaya koyduğu bütün hamleler kurumlarımıza, toplumsal bütün değerlerimize, hırsı ve ihtirası üzerinden derin hasarlar vermektedir. Buna son vereceğiz. Önce adalet! Önce hürriyet! Sonra bereket!

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