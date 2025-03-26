'İmamoğlu' depremi seçmeni nasıl etkiledi? Son ankette bir partinin yükselişi dikkat çekti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
'İmamoğlu' depremi seçmeni nasıl etkiledi? Son ankette bir partinin yükselişi dikkat çekti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması Türkiye'yi sarsmaya devam ederken, vatandaşların tepkisi anketlere de yansıdı. AKP oylarında erime sürerken bir partinin yükselişi dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en büyük rakibi olmasına kesin gözü ile bakılan Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve ardından hakkında açılan terör ve yolsuzluk soruşturma nedeni ile gözaltına alınması, sonrasında yolsuzluk iddiası ile tutuklanmasıyla birlikte gözler anket şirketlerine çevrildi.

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HBS ARAŞTIRMA İLK SONUÇLARI AÇIKLADI

HBS Araştırma’nın son seçim anketi sonuçlarında siyasi dengenin değiştiğini gösterdi.

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HBS Araştırma’nın son seçim anketinde çıkan sonuçlar dikkat çekti. İmamoğlu’nun tutuklanmasının oy oranlarını nasıl etkilediğine dair ilk sonuçları HBS Araştırma Şirketi paylaştı.

HBS Araştırma, saha çalışmalarının sürdüğünü vurgulayarak ilk sonuçları şu cümlelerle açıkladı

"CHP, son dönemlerin en yüksek oy oranına ulaştı. AK Parti’deki düşüş devam ediyor. İYİ Parti ise yükseliş trendine girmiş durumda."

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