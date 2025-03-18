İmamoğlu, diploma krizinin altında yatan asıl gerçeği açıkladı!

Türkiye siyasetini diploma krizi damga vurdu.

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edildiği bildirildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu, "İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun kararı HUKUKSUZDUR. Böyle bir karar alma yetkileri yoktur. Yetki, sadece İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu’ndadır. Bu kararı alanların tarih ve adalet önünde hesap verecekleri günler yakındır. Adalete, hukuka ve demokrasiye susamış milletimizin yürüyüşü durdurulamayacak. Kurtuluş Yok Tek Başına!" sözleriyle karara tepki göstermişti.

İmamoğlu, gündeme bomba gibi düşün karar sonrası açıklamalarda bulunuyor.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

Allah'ın nasibi 2019'da Sultanbeyli'ye gitmiştim ve bir eve girerken seçim iptal olmuştu. Ve 'eve girme toplantıya gel' diye arayanlar olmuştu. Biz yine eve girdik, iftarımızı yaptık. Seçim iptal olduğunda ben 'bu seçim iptal olmadı, biz yine sandığa gideriz ve milletimiz bize hakkımız olanı verir' dedim. Milletimiz bize kat kat fazlasını verdi.

Diploma umurumda değil, esas umurumda olan bu ülkede herkesin kazanılmış hakları tehlike altındadır. Bu akıl bu milleti tehdit eden bir akla dönüşmüştür. Bu akıl seçme hakkınızı da elinizden alabilirler. Kanunun olmadığı bir yerde demokratik bir yarış mümkün değil. Kul hakkı yediler.

Hakkımızı arayacağız ancak öyle bir yapı var ki benim doğru düzgün kararların çıkacağına inancım yok.

Ne yapacaksın diyorlar. Aslan gibi koşmaya devam edeceğim. Bir koşuyorsam milyon kez koşacağım tahmin bile edemeyecekler.