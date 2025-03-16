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İmamoğlu, Diyarbakır'da konuşuyor
İmamoğlu, Diyarbakır'da konuşuyor
16 Mart 2025 / 13:18
Düzenleme:
16 Mart 2025 / 14:11
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır'da açıklamalarda bulunuyor.
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