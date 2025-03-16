İmamoğlu, Diyarbakır'da konuşuyor

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İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır'da açıklamalarda bulunuyor.

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