İmamoğlu, Erdoğan anketinde sürpriz sonuç! Tarihi fark attı... Saray'ın her köşesinde konuşuluyor...

Son anketler gelmeye devam ediyor. Son seçim sonuçlarını bilen Özdemir Araştırma’nın yeni Cumhurbaşkanı anketinde Silivri Cezaevinde bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, rakibi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yaklaşık 15 puan fark attığı görüldü.

ANKETLERDE İMAMOĞLU RÜZGARI ESİYOR

22 yıllık AKP iktidarı ise geçtiğimiz yerel seçimlerde sona ermişti. İlk kez CHP, AKP karşısında birinci parti konumda yer aldı. Yerel seçimlerdeki oy oranın yansıması ise son anketlerde de devam ediyor. Hele ki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘yolsuzluk’ iddiaları kapsamında tutuklanması sonrası son anketlerde ciddi oy artışı yaşadı.

SON ANKET PAYLAŞILDI

Özdemir Araştırma yeni anket verilerini paylaştı. Mart ayında yapılan ankete 2 bin 26 kişi katılım gösterdi. Cumhurbaşkanlığı seçim anketinde katılımcılara, ‘Erdoğan mı, İmamoğlu mu’ sorusu yöneltildi.

İMAMOĞLU TARİHİ FARK ATTI

Ankette şu anda Silivri Cezaevi’nde bulunan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tarihi fark attığı görüldü. İmamoğlu, yüzde 57.3 oy oranı alırken rakibi Erdoğan ise yüzde 42.6 seviyelerinde oy aldığı kaydedildi. Ankette İmamoğlu’nun 15 puana yakın fark atması ise dikkat çekti.