İmamoğlu Erdoğan'a seslendi: Hiç mi utanmazsın?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve çok sayıda yöneticisine yönelik başlatılan soruşturmalarda 4. dalga yaşanıyor.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde iki ayı geçen süredir tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, avukatları aracılığı ile gündeme ilişkin açıklamalar yapıyor.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun açıklamalarının paylaşıldığı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki içeren mesaja yer verildi.

"HİÇ Mİ UTANMAZSIN?"

İmamoğlu, İBB soruşturmasındaki yeni tutuklamalara tepki göstererek "Hiç mi Allah’tan korkmaz, kuldan utanmazsın? Bir yandan yol arkadaşlarımın uğradığı haksızlık ve hukuksuzluğa yanarken, diğer yandan ülkenin içine sokulduğu duruma yanıyorum" dedi.

İmamoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Hiç mi Allah’tan korkmaz, kuldan utanmazsın?

Bir yandan yol arkadaşlarımın uğradığı haksızlık ve hukuksuzluğa yanarken, diğer yandan ülkenin içine sokulduğu duruma yanıyorum.

Siyasi hırstan, koltuk sevdasından, dünya nimetlerine tamah etmekten başka hiçbir gerekçesi olmayan bu hukuksuzluğu, önce yüce Allah’a sonra aziz milletime şikayet ediyorum.

Aylardır üzerinde tepindikleri bütün dosyalar bomboş çıkınca, hiç acımadan insanları zindanlara kapatıp, iftiracılar yaratıp “yeni dosyalar yapabilir miyiz?” derdine düştüler.

Zulmederek, korkutarak, tehdit ve şantajla dosya yapmaya çalışan bir adalet sistemi olabilir mi?"