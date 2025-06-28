İmamoğlu, Erdoğan'ın kendisi için hazırladığı ölümcül tuzağı açıkladı! Yakın dostunun elini tutarak isyan etti...

Kurultay tartışmaları sürerken, CHP içerisinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ABB Başkanı Mansur Yavaş ile CHP Parti Meclisi üyesi Engin Özkoç, Kılıçdaroğlu ile birlik teklifi iletmişti. Ancak Kılıçdaroğlu bunu kabul etmemişti. Bu görüşme sonrası Vahap Seçer ve Engin Özkoç, İmamoğlu ile görüştü. İmamoğlu görüşmesinde yaşanan bir olay ise dramatik bir an oluşturdu. Ünlü gazeteci Saygı Öztürk, o anları anlattı. İmamoğlu, Seçer’in elini tutarak, “Bunlar ailemi yok etmeye çalışıyorlar. Etrafımı yok etmeye çalışıyorlar. Benim hayatımı yok etmeye çalışıyorlar. Beni beton duvarlar arasına gömmek istiyor” dedi.

İMAMOĞLU BİRLİK TEKLİFİNİ İSTEDİ

30 Haziran'da görülecek olan CHP Kurultay davası öncesinde tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu cezaevi üzerinden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ABB Başkanı Mansur Yavaş ile CHP Parti Meclisi üyesi Engin Özkoç’a mektup yazmıştı. İmamoğlu mektubunda üç ismin Kılıçdaroğlu ile Özel’i bir araya getirerek mutlak butlana karşı birlik olunması istedi.

ÜÇ İSİM KILIÇDAROĞLU’NA GÖTÜRDÜ, ANCAK KABUL EDİLMEDİ

Mansur Yavaş ve Vahap Seçer ile Engin Özkoç bunun üzerine Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmişti. 3 isim Kılıçdaroğlu'na 'mutlak butlan ve kayyuma karşı' destek açıklaması yapmasını teklif etmişti. Ancak Kılıçdaroğlu teklifi kabul etmeyerek, “Böyle bir açıklama yapamam. Umarım, mutlak butlan çıkmaz ama olursa da partimi kayyuma terk edemem. Ben kabul etmesem kayyum gelecek. Kayyuma mı bırakayım? Karardan sonra Özel ile oturur, konuşuruz” demişti.

Son konuşmasında da aynı görüşünü belirten Kılıçdaroğlu, “Kayyum gelse daha mı iyi olur? Kayyum gelince ne zaman kurultayı toplayacağı bellli olmaz. O döneme kadar partiyi kim, nasıl yönetecek. CHP kayyuma teslim edilemez” şeklinde konuştu.

İMAMOĞLU GÖRÜŞMESİNDE DRAMATİK ANLAR

Kılıçdaroğlu görüşmesi sonrası Mansur Yavaş’ın programı olduğu için cezaevine gidemeyeceğini söyledi. Vahap Seçer ve Engin Özkoç, Marmara Cezaevine giderek İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu görüşmesini anlattı.

Bu görüşmede basında olmayan bir bölümü ünlü yazar Saygı Öztürk anlattı. Görüşmede İmamoğlu, Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer’in elini tutarak söylediği sözler damga vurdu. İmamoğlu, Seçer’e şunları söyledi.

“Vahap, senin de çocukların var, benim de çocuklarım var. Benim de bir ailem var, senin de bir ailen var. Evet, belediye başkanıyız ama bunlar ailemi yok etmeye çalışıyorlar. Etrafımı yok etmeye çalışıyorlar. Benim hayatımı yok etmeye çalışıyorlar. Yıllardan beri kurduğum, siyasete girmeden önce de bir hayatım vardı. Kimseye de muhtaç değildim. Param da vardı, pulum da vardı; işim de vardı. Ama ben siyasette dik durmanın, siyasette mücadele etmenin bedelini burada ödüyorum. Beni burada yalnız bırakmayı düşünen bir zihniyet olabilir mi?”

GÖZLER DOLDU

Bu sözlerin ardından odada büyük bir sessizlik olurken, Ekrem Bey de, Vahap Bey de, Engin Özkoç da çok duygulandığını Öztürk belirtti. Öztürk, “Vahap Bey’in ellerini bırakmadan duygularını ifade ederken, gözleri doldu. “Beni beton duvarlar arasına gömmek istiyor” sözleri çok etkileyiciydi. Bu, korkunç sözlerdi...” dedi.