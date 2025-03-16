İmamoğlu Erzincan'dan meydan okudu: Salon vermeseler ne olur meydanlara sığmıyoruz

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu, ön seçim çalışmaları kapsamında geldiği Erzincan'da konuştu.

İmamoğlu konuşmayı, "Can Erzincanlılar, Dadaşlar diyarı Erzurum’dan gelen kardeşlerim, serhat şehrimiz Kars’tan, Ardahan’dan gelen kıymetli dostlarım, yiğit Bingöllüler, Ağrılılar, Iğdırlılar, Tuncelili, Malatyalı, Muşlu, Elazığlı dostlarım.. Merhaba!" sözleri ile duyurdu.

İmamoğlu'nun konuşmasından satırbaşları şu şekilde:

"MİLLETİMİZ BU İKTİDARA GÜVENMİYOR"

İnsanlarımız, işçimiz, emeklimiz, sanayicilerimiz, iş insanlarımız borçlanmadan geçinemiyor. Bu iktidardan umutları kalmamış, adaletin terazisi devrilmiş, millet ile devlet arasında bağlar zedelenmiş durumda. Milletlimiz yargıyı kendi emelleri için maşa olarak kullanan bu iktidara güvenmiyor. Millet kendi devletine güvenini zedelenmiş hissediyor.

Bunlar güya yasakları, yolsuzlukları kaldıracaklardı, yoksullukları gidereceklerdi. Bunlarla iktidara geldiler ama orta direği yok ettiler ve şimdi geldikleri yer ortada onlar bir avuç insanın nereden nereye gelirken, biri de bayram emekliye bin lirayı çok görecek noktaya geldi.

'Emekliye verdim daha ne olacak ki' derken sanki cebinden çıkarıp vermiş gibi bir kibirle konuşuyorlar. İleri demokrasiye geçiyoruz diye yıllarca ülkeyi avuttular, sonunda bir istibdat dönemini kurdular. Her konuşanı kendilerine muhalefet edeni, bir twit atanı bile vicdansızca içeriye atıyorlar. Kurdukları insafsız ve bozuk düzen milletimizin iliğini kemiğini kurutuyor. En kötüsü de birliğimizi tehdit ediyor.

"ÜLKEMİZİ HIZLA BU KABUSTAN HEP BİRLİKTE KURTARACAĞIZ"

İşte bizim itirazımız bu gidişatadır. Sizlere İmamoğlu bu güzel memleketin Can Erzincan'ından söz veriyorum. Ülkemizi hızla bu kabustan hep birlikte kurtaracağız.

"YA SALONU VERMESEN NE OLUR, BU MLLET BU MEYDANALARA SIĞMAZ"

İktidarda olan zihniyet devletin tüm kurumlarını kendi çıkarları uğruna dejenere etmiş, ele geçirmiş durumda. Bir partizanlık almış başını gidiyor. Her yerde partinin iradesi üzerinden kararlar alınıyor. İl başkanımız ne güzel söyledi, 'Ya salonu vermesen ne olur, bu millet bu meydanlara sığmaz'...

Her türlü propaganda imkanına sahipler ama bir salonu vermeye korkuyorlar. Memleketi yönettiğini zannediyorlar. Az önce belediye başkanımızın da dediği 'biz devletin sunduğu imkanları millete dağıtmakla mesulüz'. Onun için sadece kendi parti belediyelerine dağıttıkları döneme rağmen biz yine de adaleti korumak zorundayız. CHP'liler adaleti temsil ediyorsunuz, bunu unutmayın. Hep beraber adaleti savunacağız. Bunun için 'hak, hukuk, adalet' bizim sloganımız ve hiç değişmeyecek.

"MİLLETİN KOMPLOLARI GÖRMESİNE ARTIK ENGEL OLAMIYORLAR"

Siyaseti yargı eliyle dizayn etmekten geri durmayan bir 'müesses nizam' var, milletin derdini, yoksulluğunu görmezden gelen, hatta tüm gücünü bundan alan entrikacı bir müesses nizam... Ama ne yaparlarsa yapsınlar, milletimizin bu çıkar grubunun kurduğu komploları görmesine artık engel olamıyorlar. Koltuk altlarından hızla kayıyor. Milletimiz devrini tamamlamış bu iktidardan bir an önce kurtulmak istiyor ve gün sayıyor. Milyonların gözü üzerimizde, umudu bizde, CHP'de, bunu unutmayacağız. Çünkü biz halkın partisiyiz, biz mutlu azınlığın değil milletin partisiyiz. "