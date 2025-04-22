İmamoğlu, Eurofighter için seslenmişti! CHP de çözüm için müdahil oldu

Türkiye için stratejik öneme sahip Eurofighter savaş uçaklarının satışı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası Almanya tarafından veto edildi.

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu, karar sonrası yetkililere seslenerek "Türkiye Erdoğan’dan ibaret değildir, Türkiye Erdoğan’dan büyüktür. Hükümetler gelip geçicidir. Türkiye’nin ulusal çıkarları Erdoğan’dan da İmamoğlu’ndan da daha değerlidir. Bu kararınızı geri almanızı istirham ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de Eurofighter tedariğine ilişkin krizin çözülmesi için devrede olduğu aktarıldı.

"SÜRECİN TAMAMLANMASI İÇİN DEVREDEYİZ"

Cumhuriyet'ten Doğa Öztürk'ün haberine göre CHP’nin Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, konunun "siyaset dışı" tutulması gerektiğini belirtti.

Bağcıoğlu, "Son dönemde Eurofighter tedarikine Almanya’nın karşı çıktığı, nihai kararın yeni hükümet tarafından verileceği iddiaları mevcuttur. Eurofighter tedariğine ilişkin, başta CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve özellikle AB ile yakın temasta olan parlamenterler tarafından son ana kadar sürecin hızlandırılarak tamamlanmasına yönelik girişim ve çabalarımız devam etmektedir. Milli hak ve menfaatlerimize yönelik her konuda olduğu gibi savunma sanayi konusunda da her türlü desteğe devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Almanya'da hükümeti devretmeye hazırlanan Sosyal Demokrat Parti-Yeşiller koalisyonunun İmamoğlu’nun tutuklanması nedeniyle Türkiye’ye savaş uçağı satışını engellediği haberi Alman Handelsblatt gazetesi tarafından yayımlanmıştı.

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