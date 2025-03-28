İmamoğlu eylemlerine jet iddianame! Hapis cezası istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" ve "kent uzlaşısı" soruşturmaları başlatıldı.

Soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 19 Mart sabahı evinden gözaltına alındı. İmamoğlu kendisine yöneltilen tüm iddiaları reddetti.

23 Mart tarihinde tutuklanan Ekrem İmamoğlu Silivri Cezaevi'ne gönderildi. İçişleri Bakanlığı tarafından ise görevden uzaklaştırıldı.

Yaşananlar kamuoyunda ve dünyada büyük tepki gördü. Yüz binlerce vatandaş hukuksuzluğa karşı sokağa çıktı. Saraçhane'de başlayan protestolar diğer illere de yayıldı. Protestolarda çok sayıda vatandaş da gözaltına alındı.

İLK İDDİANAME

Gazeteci Ceylan Sever sosyal medya hesabından gözaltılara ilişkin ilk iddianamenin hazırlandığını duyurdu. Sever, aralarında 7 gazetecinin de olduğu 74 kişi hakkında eylemlere katıldıkları gerekçesiyle 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığını açıkladı.

Sever iddianameye ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mali suçlar soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından başlayan protestolara katılan kişilere yönelik savcılık jet iddianame düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesinde genel yaş ortalaması 20 ile 40 arasında değişen 74 şüpheli hakkında 'Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama' suçundan 6’şar aydan 3’er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları ve kamuoyunda siyasi yasak olarak bilinen seçme seçilme hakkından yoksun bırakmanın da dahil olduğu 'belli haklardan yoksun bırakılma' maddesi de her bir şüpheli yönünden istendi.

İddianamede İstanbul Valiliği’nin 19 Mart günü 4 gün süreyle toplantı, gösteri ve yürüyüşleri yasakladığı hatırlatıldı. Daha sonra bu kararın 4 gün daha uzatıldığına da yer verildi. Bu karara uymayarak gösteri ve yürüyüşlere katılan 100 kişinin İstanbul TEM Şube tarafından tespit edildiği belirtildi. İddianamede aralarında Now muhabiri Ali Onur Tosun, AFP fotomuhabiri Yasin Akgül, fotomuhabir Bülent Kılıç ve gazeteci Zeynep Kuray, gazeteci Hayri Tunç, Bakırköy Belediyesi fotomuhabiri Gökhan Kam, İBB fotomuhabiri Kurtuluş Arı’nın da olduğu yaklaşık 70 kişinin tutuklandığı diğerlerine ise adli kontrol kararı verildiği belirtildi. 25 kişinin ise dosyası ayrıldı."