İmamoğlu gençlere seslendi: Umutsuzluğa kapılmayın

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyon kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınıp 23 Mart'ta tutuklanan CHP Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gençlere seslendiği bir mesajı yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan mesajda, "Şikâyetlerinizin tamamını not alıyoruz. Sakın umutsuzluğa kapılmayın. Tünelin ucunda ışık göründü" ifadeleri yer aldı.

YAPILACAKLARI SIRALADI

İmamoğlu, mesajında gençlere seslenerek "Hak yemeyeceğiz, hakkımızı yedirmeyeceğiz. Liyakat tek kriterimiz olacak, mülakatı tarihe gömeceğiz. Özgürlüklerinizin kılına zarar gelmeyecek. Anayasal haklarınızı kullandığınızda gözaltı tehdidi, evlere yapılan şafak baskınları tarihe karışacak. Eğitimde fırsat eşitliği sağlanacak. Yurt dışı ziyaretlerini teşvik edeceğiz. Kültür, sanat ve spor alanında gençlere özel fırsatlar ve imkanlar sunacağız" dedi.

İmamoğlu’nun gençlere mesajı şöyle:

"Sevgili Gençler,

Şikâyetlerinizin tamamını not alıyoruz. Sakın umutsuzluğa kapılmayın. Tünelin ucunda ışık göründü. Sandık gelecek ve yaşadığınız bütün sıkıntılar bitecek.

Hayalinizdeki Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz. Hak yemeyeceğiz, hakkımızı yedirmeyeceğiz. Adaletli ve eşit bir toplum için hep birlikte çalışacağız. Liyakat tek kriterimiz olacak, mülakatı tarihe gömeceğiz.

Özgürlüklerinizin kılına zarar gelmeyecek. Anayasal haklarınızı kullandığınızda gözaltı tehdidi, evlere yapılan şafak baskınları tarihe karışacak. İtiraz etmek en doğal hakkınız olacak. Sizi dinleyen ve dikkate alan bir devlet olacak. Her bireyin onuru, özgürlüğü ve güvenliği devletin teminatı altında olacak. Eğitimde fırsat eşitliği sağlanacak. Parası olan ve olmayan ayrımı ortadan kalkacak. Kimse kalacak yer bulamadığı için üniversitesinden ayrı düşmeyecek.

Üniversiteyi bitirenler kara kara düşünmeyecek. “Ne işte ne okulda” kavramı tarihe karışacak. İstihdam ofislerimiz kariyerinize, ideallerinize ulaşmanız için mentörlük yapacak. İş kurmak isteyenler ve girişimciler için sektörel ve güncel alanları önceleyen cesaret verici teşvikler devreye girecek.

Gençlere deneyim fırsatları sağlayan yurt dışı ziyaretlerini teşvik edeceğiz. Kültür, sanat ve spor alanında gençlere özel fırsatlar ve imkanlar sunacağız.

Bunların hiçbirisi hayal değil, ulaşılabilir hedefler. Yeter ki ülkesini, milletini ve en önemlisi geleceğin mimarı olan gençlerini düşünen, onların ihtiyaçlarını, beklentilerini ve ideallerini önceleyen yöneticiler iş başına gelsin.

İşte biz bunun için, sizler için yola çıktık."