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  • Tolga Şardan kulislerde konuşulan ismi açıkladı. ‘İmamoğlu görevden alınırsa İBB’nin başına getirilecek kişi belli’ iddi

Tolga Şardan kulislerde konuşulan ismi açıkladı. ‘İmamoğlu görevden alınırsa İBB’nin başına getirilecek kişi belli’ iddiası

T24 yazarı Tolga Şardan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınması durumunda yerine AKP’li Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın getirlmesinin planlandığını iddia etti.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 04:50
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‘İmamoğlu görevden alınırsa İBB’nin başına getirilecek kişi belli’ iddiası. Tolga Şardan kulislerde konuşulan ismi açıkladı. ‘İmamoğlu görevden alınırsa İBB’nin başına getirilecek kişi belli’ iddiası

Tolga Şardan kulislerde konuşulan ismi açıkladı. ‘İmamoğlu görevden alınırsa İBB’nin başına getirilecek kişi belli’ iddiası
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın karar duruşması dün Kartal Adliyesi'nde görüldü.

Çıkan kararda İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası kararı verildi. Karar kesinleşirse İmamoğlu 'siyasi yasak'lı olacak, belediye başkanlığı düşecek, hiçbir seçimde aday olamayacak.

T24 yazarı Tolga Şardan, İmamoğlu'nun ceza alması sonrası hararetlenen belediye başkanlığının düşülmesi ihtimaline ilişkin önemli bir kulis bilgisini açıkladı.

Şardan, İmamoğlu'nun görevden alınması durumunda AKP’li Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın İBB'nin başına getireceğini iddia etti.

Şardan, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer Ekrem İmamoğlu, görevden alınırsa yerine Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın geçeceği şeklinde bir bilgi var. Her ne kadar Yargıtay kararı bekleniyor olsa da İçişleri Bakanlığı İmamoğlu'nu görevden alabilir. Yerine bir atama da yapabilir. Daha önce Tevfik Göksu'nun bu konuda ismi geçiyordu. Fakat son kulis bilgilerine göre burada İsmet Yıldırım'ın Ekrem İmamoğlu'nun yerine AKP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevlendirileceği şeklinde bir bilgi var”

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