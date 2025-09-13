İmamoğlu görüntüleri AKP’li eski vekili çileden çıkardı!

19 Mart’ta İBB’ye yapılan operasyonların ardından tutuklanan İBB Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun dün diploma iptal davası görülmüştü. Dava esnasında İmamoğlu’nun alkışlarla ve sloganlar ile karşılandı. Bu görüntülerin servis edilmesi ise AKP’li eski vekil Metin Külünk’ü gerdi. Külünk X hesabı üzerinden “Sahte Kahraman ortaya çıkarma peşindeler. Sanık sıfatıyla mahkemede bulunması gereken şahıs, çoğu zaman bir miting alanındaymış gibi davranmakta, mahkeme salonlarını siyasi şov sahnesine çevirmektedir” ifadelerini kullandı.

AKP’nin ağır isimleri arasında yer alan eski vekil Metin Külünk, tutuklu İBB Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun dün diploma iptal davasındaki görüntülerinin servis edilmesi gerdi. Külünk X hesabı üzerinden şunları dile getirdi:

“Bu süreç, hukuki bir muhakemeden ziyade adeta bir siyasi gösteri alanına dönüştürülmek istenmektedir. Sanık sıfatıyla mahkemede bulunması gereken şahıs, çoğu zaman bir miting alanındaymış gibi davranmakta, mahkeme salonlarını siyasi şov sahnesine çevirmektedir.

Ortaya çıkan bu görüntülerden sonra, artık çok daha dikkatli olunması gerektiği açık bir gerçektir.

Sahte Kahraman ortaya çıkarma peşindeler. Ortadaki tablo açıkça göstermektedir ki, belirli odaklar veya gizli bir el, mahkeme salonlarını kullanarak “Zelenski İmamoğlu” algısı üzerinden bir mağduriyet figürü gayreti içindedir.

Bu yaklaşım, hem kamuoyunu yönlendirmeye hem de uluslararası arenada Türkiye’nin hukuk sistemini tartışmalı göstermeye yöneliktir. Adalet Bakanlığı’nın Rolü Bu noktada, Adalet Bakanlığı’nın devreye girerek mahkemelerin siyasi propaganda alanına dönüştürülmesine karşı gerekli tedbirleri alacağından kuşku duymuyoruz. Çünkü yargı, siyasi şovların gölgesinde kaldığında hem adaletin terazisi zedelenmekte hem de kamu düzeni zarar görmektedir”

NE OLMUŞTU?

19 Mart’ta İBB’ye yapılan ‘yolsuzluk’ iddiaları kapsamında İBB Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu gözaltına alınıp, tutuklanmıştı. Dün İmamoğlu’nun diploma iptal davası görüldü. İmamoğlu’nun davaya girdiği esnada katılanların alkışları ve sloganları ile karşılanması dikkat çekmişti. İmamoğlu’nun görüntüleri ise sosyal medyada gündem olmuştu. İmamoğlu’nun diploma davası 20 Ekim’e ertelendi.