İmamoğlu gösterilerinde 34 kişi daha serbest bırakıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilip gözaltına alınmasıyla başlayan protestolarda 34 gencin daha tahliyesine karar verildi.
TOPLAMDA 93 GENÇ TAHLİYE EDİLDİ
Gerekçe olarak yurt dışına kaçma şüphelerinin olmadığı yazıldı. 93 genç protestoların ardından tahliye edildi.
İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi, 19 Mart protestolarına katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan 59 genç hakkında tahliye kararı vermişti.
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilip gözaltına alınmasıyla başlayan protestolarda İstanbul'da bine yakın kişi gözaltına alınmış 278 kişi de tutuklanmıştı.