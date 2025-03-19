İmamoğlu gözaltına alındı: Ünlü isimlerden tepki gecikmedi

Yapılan operasyon kapsamında, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılık iki ayrı soruşturma yürütüyor. İmamoğlu ve şüpheliler, birinci soruşturmada, "PKK ile ortak hareket etme" "PKK üyelerini işe yerleştirme", ikinci soruşturmada ise yolsuzluk ve rüşvet almakla suçlanıyor.

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından sosyal medyada tepkiler büyüdü. Birçok ünlü isim alınan diploma iptaline ve alınan gözaltı kararına tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi.