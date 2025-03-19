İmamoğlu gözaltına alındı: Ünlü isimlerden tepki gecikmedi

Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu gözaltına alındı: Ünlü isimlerden tepki gecikmedi

Üniversite diploması iptal edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah erken saatlerde evinde gözaltına alındı. Birçok ünlü isim İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Yapılan operasyon kapsamında, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılık iki ayrı soruşturma yürütüyor. İmamoğlu ve şüpheliler, birinci soruşturmada, "PKK ile ortak hareket etme" "PKK üyelerini işe yerleştirme", ikinci soruşturmada ise yolsuzluk ve rüşvet almakla suçlanıyor.

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından sosyal medyada tepkiler büyüdü. Birçok ünlü isim alınan diploma iptaline ve alınan gözaltı kararına tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi.

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