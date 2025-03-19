İmamoğlu gözaltındayken Erdoğan'ın ne yaptığı ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması yurt genelinde yurttaşlar tarafından protesto ediliyor. CHP'li vekiller meclisten CHP genel başkanlık binasına doğru yürüyüşe geçti.

Valilik emri ile Vatan Caddesi kapatıldı. Fakat İstanbul Üniversitesi'nden polis barikatını aşan öğrenciler ile Vatan Caddesi'nde toplanan kalabalık Saraçhane'ye doğru yürüyüşe geçti. Muğla'da protesto haklarını kullanan yurttaşlara polis ekipleri tarafından biber gazı ile müdahale etti.

Kur rekor üstüne rekor kırarken lira tarihin en düşük seviyesine düştü.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN ERDOĞAN PAYLAŞIMI

Yurt genelinde protestolar sürerken İletişim Başkanlığı X hesabından Erdoğan'ı paylaştı. Başkanlık tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Çin Büyükelçisi Jiang Xuebin’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Kabulde Büyükelçi Xuebin, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a güven mektubunu sundu.

Ardından Saray'da çekilen görseller paylaşıldı. İletişim Başkanlığı'nın paylaştığı görseller şu şekilde oldu: