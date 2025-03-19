İmamoğlu gözaltısına Toplumsal Özgürlük Partisi'nden 'ortak mücadele' çağrısı

Kaynak: ANKA
İmamoğlu gözaltısına Toplumsal Özgürlük Partisi'nden 'ortak mücadele' çağrısı

Toplumsal Özgürlük Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin "Bugün Ekrem İmamoğlu ve İBB üzerinden gerçekleştirilen gözaltı operasyonunun adı siyasi darbedir. Bu darbe ile faşizm kurumsallaşma yolunda büyük bir adım atmıştır. Şimdi faşizme geri adım attırmak için ortak mücadeleyi büyütme vaktidir" açıklaması yaptı.

Toplumsal Özgürlük Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin "Bugün Ekrem İmamoğlu ve İBB üzerinden gerçekleştirilen gözaltı operasyonunun adı siyasi darbedir. Bu darbe ile faşizm kurumsallaşma yolunda büyük bir adım atmıştır. Şimdi faşizme geri adım attırmak için ortak mücadeleyi büyütme vaktidir" açıklaması yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde gözaltına alındı. Toplumsal Özgürlük Partisi, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Açıklama şöyle:

"Bugün Ekrem İmamoğlu ve İBB üzerinden gerçekleştirilen gözaltı operasyonunun adı siyasi darbedir. Bu darbe ile faşizm kurumsallaşma yolunda büyük bir adım atmıştır. Bu yolu değiştirecek tek güç halkın bu darbeye karşı tepkisinin örgütlenmesidir. Şimdi faşizme geri adım attırmak için ortak mücadeleyi büyütme vaktidir."

Son Haberler
Antalya’da motosikletlere sıkı denetim
Antalya’da motosikletlere sıkı denetim
İstanbul Üniversitesi'nde İmamoğlu protestosu! Alkışlar kampüste yankılandı
İstanbul Üniversitesi'nde İmamoğlu protestosu! Alkışlar kampüste yankılandı
Türkiye’nin en soğuk ili oldu
Türkiye’nin en soğuk ili oldu
Göztepe’nin oyuncusu Djalma ameliyat oldu: Samsunspor maçında sakatlanmıştı
Göztepe’nin oyuncusu Djalma ameliyat oldu: Samsunspor maçında sakatlanmıştı
Polisten İstanbul Üniversitesi öğrencilerine müdahale!
Polisten İstanbul Üniversitesi öğrencilerine müdahale!