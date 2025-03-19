İmamoğlu gözaltısına Toplumsal Özgürlük Partisi'nden 'ortak mücadele' çağrısı

Toplumsal Özgürlük Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin "Bugün Ekrem İmamoğlu ve İBB üzerinden gerçekleştirilen gözaltı operasyonunun adı siyasi darbedir. Bu darbe ile faşizm kurumsallaşma yolunda büyük bir adım atmıştır. Şimdi faşizme geri adım attırmak için ortak mücadeleyi büyütme vaktidir" açıklaması yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde gözaltına alındı. Toplumsal Özgürlük Partisi, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Açıklama şöyle: