İmamoğlu hakim karşısına çıkıyor

İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması bugün Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

İmamoğlu hakim karşısına çıkıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın ihbarı üzerine hakkında “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla açılan davada hakim karşısına çıkıyor.

Davanın ilk duruşması bugün Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. İddianamede İmamoğlu hakkında üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak isteniyor.

NE OLMUŞTU?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği suçlamasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilen Ekrem İmamoğlu hakkında, İçişleri Bakanlığı’nın Soylu dönemindeki ihbarı üzerine geçtiğimiz ocakta bir dava daha açılmıştı.

İlgili Haberler
İmamoğlu'nun 2. davası ertelendi
Ekrem İmamoğlu davası başladı
Öne Çıkanlar
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Son Haberler
40 timsahı tek şartla satışa çıkardılar Dünya
40 timsahı tek şartla satışa çıkardılar
International Star Startup Ödülünün Sahibi Fedlan Kılıçaslan Oldu Güncel
International Star Startup Ödülünün Sahibi Fedlan Kılıçaslan Oldu
İmamoğlu'na 2. dava ertelendi Güncel
İmamoğlu'na 2. dava ertelendi
Beşiktaş'tan Yiğit Emre Çeltik'e yakın takip Spor
Beşiktaş'tan Yiğit Emre Çeltik'e yakın takip
Black Mirror'ın 6. sezonu yayınlandı Teknoloji - Otomotiv
Black Mirror'ın 6. sezonu yayınlandı
Evlatlık verildi cehennemi yaşadı. 34 yaşında özgürlüğü tattı Dünya
Evlatlık verildi cehennemi yaşadı. 34 yaşında özgürlüğü tattı
NATO Savunma Bakanları toplandı Dünya
NATO Savunma Bakanları toplandı