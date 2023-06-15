İmamoğlu hakim karşısına çıkıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın ihbarı üzerine hakkında “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla açılan davada hakim karşısına çıkıyor.

Davanın ilk duruşması bugün Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. İddianamede İmamoğlu hakkında üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak isteniyor.

NE OLMUŞTU?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği suçlamasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilen Ekrem İmamoğlu hakkında, İçişleri Bakanlığı’nın Soylu dönemindeki ihbarı üzerine geçtiğimiz ocakta bir dava daha açılmıştı.