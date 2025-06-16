İmamoğlu hakim karşısında! 'Akın Gürlek davası'nda ikinci duruşma

Soruşturmalar kapsamında Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün yeniden hakim karşısında.

İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sözleri ile açılan davanın ikinci duruşması gerçekleşiyor. Saat 10.00'da başlayan duruşmayı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de izliyor.

Duruşmayı salonda Özel'in yanı sıra İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve çocukları, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP’li İstanbul İlçe Belediye Başkanları da tekip ediyor.

Bir önceki duruşması küçük salonda yapılan davanın ikinci duruşması, yoğun katılım nedeniyle yerleşkedeki en büyük salona alındı.

7 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Davayla ilgili duruşmaya 3 gün kala mütalaanın dosyaya girdiği ortaya çıktı. Halk TV'nin aktardığına göre İmamoğlu hakkında 3 suçtan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edilirken, "siyasi yasak" da istendi.

İMAMOĞLU'NUN SAVUNMASI

Duruşma salonuna getirilen İmamoğlu, alkışlarla karşılandı. Duruşma salonunda "Türkiye seninle gurur duyuyor", "Her şey çok güzel olacak", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları atıldı.

Duruşma, İmamoğlu'nun savunmasıyla başladı. Sözlerine, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i anarak başladı.

İmamoğlu'nun savunmasından öne çıkanlar şöyle:

"Ülkemiz ve coğrafyamız açısından çok kritik günler geçiriyoruz. Şu anda bir yargılamanın içerisindeyiz ancak ülkenin daha önemli meseleler içerisinde olduğunu da not düşmeliyiz.

Yargının ve adaletin, ülkemizin zor bir döneminde adalet duygusunu yükseltmesinin daha önemli olduğunu düşünüyorum. İsrail’in Gazze’ye yaptıkları çok acı. Müdahalede bulunulmayan İsrail’i, ülke olarak kınama dışında bir pozisyon alamamasının üzüntüsü içerisindeyiz.

Savcılığın mütalaasını sunduğu bir davanın içerisindeyiz. Daha önemli bir nokta ise ben buraya nereden geldim. Tarihte görülmemiş bir şekilde 90 gündür tutuklu bulunduğun Silivri zindanından geliyorum.

"İSTANBUL’U 3 KEZ KAZANDIĞIM İÇİN ZİNDANDAYIM"

Bu işin içerisinde olan herkesin kulaklarını çınlatacağım. İstanbul’u bu zihniyete karşı tam 3 kez kazandığım için bu zindandayım. 16 milyon kişiye, ayırmadan, insanlığa hizmete kutsal bir çerçeveden bakan, herkesin derdine ortak olan halkçı bir belediyecilik yaptığımız için buradayım.

Biz yargılanıyor muyuz? Bizim yargılandığımız falan yok. Tutsak, 100 kilometrelerce uzağa gönderilen bir zulmün içerisinde adeta cezalandırılıyoruz.

İpek Elif Atayman 600 kilometre ötede, sıcak havada götürüyorsunuz. anza yok, yerde yatırılıyor kadın. Yüce Türk yargısı buna nasıl boyun eğebilir? Bu nasıl yapılır bir kadına?

"YARGILANMIYORUZ DOĞRUDAN CEZALANDIRILIYORUZ"

Biz yargılanmıyoruz. Bizim yargılandığımız falan yok. İftiralar, algı operasyonları, gizli tanık yalanları geçmişi suç dolu insanların iftiralarıyla esir tutuluyoruz. Bu bir yargılama değildir. Doğrudan cezalandırmadır. Yargılanmıyoruz.

Yargı bağımsızdır' demekle yargı bağımsız olmuyor. Bunun için irade gerekir, doğru uygulama gerekir. Aksi durumda 100 kurum ile iş yapana (Aziz İhsan Aktaş) 'çete' ve 'çetenin başı' dersiniz. 95’i kendi partisinden, oraları hiç görme, 5 tanesi CHP’li diye onları içeri al. Bunun adı hukukun üstünlüğü veya hukuk devleti olmaz.

Beni bu ülkenin kalbinden silemeyeceksiniz. Fotoğraflarım yasaklanıyor. Ne kadar çabalasanız da bu ülkenin kalbinden beni silemezsiniz.

Buradan sesleniyorum; vazgeçin! Düşman hukuku uygulamalarından, bu ülkeyi uçurumun kenarına getirmekten vazgeçin. Çağırın gelelim, ifade verirler, biz de her vatandaşın beklediği gibi saygı bekleriz."

NE OLMUŞTU?

İmamoğlu hakkında, Gürlek'e yönelik "Senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına kimse dayanmasın" sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

"Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" ve "tehdit" suçlamalarıyla 7 yıl 4 aya kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle dava açılmıştı.

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