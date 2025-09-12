İmamoğlu hakimin sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi, alkış tufanı koptu! Tek hamlesi olay oldu, hakim müdahale etti

19 Mart’ta İBB’ye yapılan operasyon sonrası tutuklanan CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması bugün Silivri’den görünüyor. İmamoğlu hakkında zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebi isteniyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ailesi ve partililerin yanından İmamoğlu'na desteğe gelenler arasında üniversite arkadaşları yer alıyor.

ALKIŞLARLA KARŞILANDI

"Ekrem Başkan" ve "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganlarıyla içeri giriş yapan İmamoğlu dakikalarca alkışlandı. Davanın görüleceği duruşma salonunun ise dopdolu olduğu aktarılıyor.

“YÜKSEK LİSANS” YANITI OLAY OLDU

İmamoğlu’na diplomasının sahte olduğu iddiasıyla açılan davanın duruşmasında tahsil durumu soruldu. İmamoğlu’nun verdiği “yüksek lisans” yanıtı sonrası salonda alkışlar eşliğinde karşılandı.

“ALLAH'A ŞÜKÜR YOK”

Mahkemenin sabıka durumu sorusuna da yanıt veren İmamoğlu, "Allah'a şükür yok" dedi. Hakimin anlattıklarına ise İmamoğlu iddianameyi hatırlatarak, “Anlattığınız hiçbir şeyin benimle alakası yok” ifadelerini kullandı.

“UMARIM O DA DİNLİYORDUR, ELİNDE BELGE OLMAYAN O KİŞİ…”

İmamoğlu, ‘niyetinizi anlamadım’ diyerek, “Umarım o da dinliyordur, elinde belge olmayan o kişi… Uzun uzun okuyorsunuz, niyetinizi anlamadım. Ben 18 yaşındaydım. Nasıl yapmışım bunları hayretle dinliyorum" dedi.

HAKİM SALONDAKİLERİ UYARDI

İmamoğlu ceketini çıkardığı sırada salondan alkış gelince hakim salondakileri uyardı. İzleyicilerden 'makul' kalmalarını talep edildi.

"BAZILARININ TAVLA OYNAYACAK ARKADAŞI YOK"

Duruşma salonunda yer alan üniversite arkadaşlarını işaret eden İmamoğlu, "Ben üniversite arkadaşlarımla çift kale maç yapabilirim. Bazılarının tavla oynayacak arkadaşı yok." ifadelerini kullandı.

"BU İDDİANAMEYİ BİR SONRAKİ SEÇİMDE KENDİSİNİ YENECEĞİNİ BİLDİĞİ KİŞİ YAZDIRDI"

Savunmasına devam eden İmamoğlu, "Bu iddianameyi, bir sonraki seçimde kendisini yeneceğini bildiği kişi yazdırdı. Bu davanın varlığı bile yüz karası bir durumdur. Bugün 12 Eylül. 12 Eylül Türk toplumunun hafızasında net olarak darbeyi hatırlatır. Askeri olsun, sivil olsun, siyasi olsun, iktidar eliyle olsun ya da iktidar eliyle beslenen bir cemaat tarafından yapılmış olsun. Tüm darbeleri, darbeyi yapanları, alkışlayanları, pohpohlayanları, destekleyenleri ve onlara aparat olanları en yüksek seviyede kınıyorum" dedi.

