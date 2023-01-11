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  • İmamoğlu hakkında bir dava daha açıldı. Savcı 7 yıla kadar hapis istedi

İmamoğlu hakkında bir dava daha açıldı. Savcı 7 yıla kadar hapis istedi

İmamoğlu hakkında, İçişleri Bakanlığı'nın ihbarı sonrası savcılık soruşturma başlattı.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 18:05
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İmamoğlu hakkında bir dava daha açıldı. Savcı 7 yıla kadar hapis istedi

İmamoğlu hakkında bir dava daha açıldı. Savcı 7 yıla kadar hapis istedi
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, İçişleri Bakanlığı'nın ihbarı sonrası savcılık soruşturma başlattı.

İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin İçişleri Bakanlığı’nın ihbarı üzerine açılan davanın ilk duruşması 15 Haziran 2023’te Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, inceleme konusu 29 Aralık 2015’te gerçekleştirilen bir ihaleydi. Beylikdüzü Belediyesi, Kültür Merkezleri'nde Personel Çalıştırılması ve Kültür Sanat Organizasyonları Hizmet Alım İşi ihalesine çıktı. İhaleyi E., firması kazandı. Ancak; firmanın yeterliliğinin bulunmadığını öne süren ikinci firma olan B., şirketi itirazda bulundu. Ancak bu itiraz belediye yetkililerince reddedildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İNCELEME BAŞLATTI
 

Konu İçişleri Bakanlığı gündemine geldi. Bakanlık; ihale süreciyle ilgili inceleme başlattı. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, inceleme sonucunda; hazırladığı raporu Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Başsavcılık; Başkan İmamoğlu ile birlikte ihalede sorumlu olduğu belirtilen isim hakkında soruşturma izni istedi. Bakanlık izin verdi, izne itiraz edilince dosya Danıştay’a taşındı. Danıştay, 20 Ekim 2020’de soruşturma izni verilmesini yerinde buldu.


"İMAMOĞLU’NA CEZAİ SORUMLULUK YÜKLENEMEZ"

Danıştay kararı sonrası Savcılık soruşturmasına devam etti. Savcılık, bilirkişi raporu aldı. Raporda; söz konusu firmanın ihale şartlarını taşımadığı belirtildi. Savcılık; İmamoğlu ile 7 ismin ifadesini de aldı. İmamoğlu’nun avukatı savcılığa yazılı ifade sundu. İmamoğlu’nun söz konusu ihale sürecinin hiçbir aşamasına dahil olmadığı ve talimat veya yönlendirme yapmadığı vurgulanan ifadede, “Müvekkilim Belediye Başkanı olarak gerek 5393 sayılı Belediye Kanunu, gerek 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve gerekse 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre 'Harcama Yetkilisi' ve 'İhale Yetkilisi' olmadığı gibi üst yönetici olarak ihale iş ve işlemlerini onaylama yetkisini de haiz değildir. Müvekkile cezai sorumluluk yüklenemeyeceği açıktır” denildi.

SAVCILIK DAVA AÇTI
Savcılık savunmaların alınmasının ardından soruşturmasını tamamladı. İmamoğlu dahil 7 isim hakkında “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Savcılık; İmamoğlu ve 7 isim hakkında kamuoyunda “siyasi yasak” olarak bilinen Türk Ceza Kanunu’nun “Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma” başlıklı 53. Maddenin uygulanmasını da talep etti.

"250 BİN TL KAMU ZARARI"

İddianamede; “Beylikdüzü Belediye Başkanlığı tarafından 2015/166031 ihale kayıt numarası yapılan Kültür Merkezlerinde Personel Çalıştırılması ve Kültür Sanat Organizasyonları Hizmet Alım İşi ihalesinde, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket etmek suretiyle ve ihale alıcısı E., şirketi lehine ancak kamu zararına neden olacak şekilde, ihaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olmayan kişilerin ihaleye katılmasını sağlamak ve teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olmadığı halde, sahip olduğundan bahisle değerlendirmeye almak eylemlerinde bulunarak kamu kurumu statüsüne haiz Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'nın 250.086,50-TL fazladan para ödemesine ve neticede 250.086,50-TL tutarında kamu zararına neden olan şüphelilerin üzerlerine atılı ihaleye fesat karıştırma suçunu işledikleri anlaşılmıştır” denildi.

DAVA 15 HAZİRAN’DA BAŞLIYOR

İddianame Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. İmamoğlu ve 7 ismin “ihaleye fesat karıştırma” suçundan yargılanacakları dava 15 Haziran 2023’te Büyükçekmece Adliyesi’nde görülecek.

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Hasan
11.01.2023 18:47
BU GÜNLERDE şehre YAĞMAYAN yağmurlardan da KESİN BAŞKAN SORUMLUDUR....  
 
Susma sustukça
11.01.2023 18:45
Bu saçma ve garip soruşturmalar açıldıkça imamoğlu kazanıyor iktidardakiler bunu niye görmüyor🙂  
 
Uzay Fenercioğlu
11.01.2023 18:42
Akp ve Mhp'nin gerçek yüzü göründü. Seçimi normal şartlarda alamayacaklarını anladılar, muhalefeti sokağa dökmek ve kaos dan faydalanarak iktidarını sürdürmek.  
 
TÜM YORUMLAR (13)
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