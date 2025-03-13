İmamoğlu harekete geçti… 4 yandaş gazeteci hakkında suç duyurusu!

CHP’de kurultay tartışmalarına ilişkin, TGRT Haber ekranlarında Nuray Başaran, ‘Kurultay için 1200 telefon alındığı tespit edilmiş ve Cep telefonlarının faturaları Medya A.Ş.'den ödenmiş’ iddiasında bulunmuştu. İddialara ilişkin, Medya A.Ş., Nuray Başaran, Levent Gültekin, Cem Küçük, Mustafa Toköz hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

KURULTAY İDDİASINDA BULUNMUŞTU

Gürkan Hacır’ın sunduğu Taksim Meydanı programında, Ekrem İmamoğlu-İBB-CHP üçgeninde açılan bütün davaların birbiriyle bağlantılı olduğunu belirten Başaran, "Medya A.Ş.'den transfer edilen para kime transfer edildiyse raporlanmış. Gazeteciler tek tek belirlenmiş. Bu gazetecilere ödeme yapıldığı iddia ediliyor. Kurultay için 1200 telefon alındığı tespit edilmiş. Cep telefonlarının faturaları Medya A.Ş.'den ödenmiş" iddiasında bulunmuştu.

“SÖZDE GAZETECİ GRUBUNUN VE TROLL AĞININ YALANLARIYLA MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

İBB Medya A.Ş. ise iddialara ilişkin harekete geçtiklerini sosyal medya hesabından duyurdu. Gazeteciler Cem Küçük, Nuray Başaran, Levent Gültekin ve sunucu Mustafa Toköz hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Yapılan açıklamada şunlar kullanıldı;

“Kamuoyunun bilgisine! Şirketimizin faaliyetleri hakkında devamlı olarak yalan/yanlış paylaşımlar yapan, haber yapan, televizyonda yorum yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Şirketimizin satın alma süreçleri dahil tüm faaliyetleri Sayıştay müfettişleri tarafından detaylı şekilde incelenmiş ve herhangi hata ya da yanlışa rastlanmamıştır. Şirketimizin bütçesinden telefonlar alındığı, CHP kongresinde delegelere dağıtıldığı, bazı gazetecilere düzenli bütçe aktarıldığı, bu bilgilerin savcılıkça ya da emniyet birimlerince tespit edildiğine dair paylaşımlar tamamen yalandır. Siyasi bir ajandayla bir araya gelmiş sözde gazeteci grubunun ve troll ağının yalanlarıyla mücadele etmeye devam edeceğiz.”