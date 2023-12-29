İmamoğlu. 'Her gün 500 - 600 kişi yakalanıyor. Demek ki önceki görev ihmali yapmış'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün akşam SÖZCÜ TV’de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazeteci İsmail Saymaz’ın, AKP’nin yerel seçimlerde İBB adayı hakkında soru sorması ve kulislerde ismi sık sık geçen AKP’li isimleri sorması üzerine, “Konunun muhatabı ben değilim” diyen Ekrem İmamoğlu, Saymaz’ın Ali Yerlikaya ismini sorması üzerine ise “Kendisinden önce başka bir hükümet mi vardı?” Sorusunu sorarak şu ifadeleri kullandı: “Sayın Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesaplarına bakıyorum her gün 500 600 kişi yakalanıyor. Sayın bakandan önce başka bir hükümet mi vardı? Bu bir durum tespiti değil, görev ihmalidir. Görevini kim ihlal etti?”

“4.3 MİLYAR’I 9 AYDA ALDILAR”

Görev yaptığı süre içerisinde İstanbul’da yapılan metrolar hakkında konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, Kurtköy-Tavşantepe Metrosuna bağlanan bir kolun 2016 yılında tamamlanması için Bakanlığa verildiğini anlaşmanın da Bakanlık tarafından metronun tamamlanması ve ardından İBB’ye teslim edilmesi üzerinde anlaşmanın olduğunu söyledi.

Bakanlığın ise metroyu 6-7 senede bitirdiğini ve 2023 başında hizmete açtığını kendisinin de sosyal medya hesabından metroyu açanları tebrik ettiğini belirten İmamoğlu, İBB’nin normalde 20 yıl veya daha fazla süre sonra bu parayı geri ödeyeceğini ama hükümetin bu parayı İBB’den 9 ayda aldığını şu sözler ile ifade etti:

"Normalde Sabiha Gökçen Metrosu'nun parası 20 yılda tahsil edilecekken bizden 9 ayda alındı. Tam 4,3 Milyar TL'yi 9 ayda aldılar."

“SIĞINMACI POLİTİKASI TÜRKİYE’NİN BÜYÜK SORUNU OLACAK”

Sadece İstanbul’da sayılarının milyonlar ile telaffuz edildiği sığınmacılar ile alakalı da konuşan İmamoğlu, bu konuda kendilerinin resmi birden fazla yazı yazdığını ama kendilerine ulaşan bir cevap olmadığını söyleyip hükümetin sığınmacı politikasının 30-40 yıl sonra büyük bir sorun olacağını da şu sözlerle belirtti: "Savaştan kaçan, şu, bu dedik 6-7 milyon mülteci ile karşı karşıya kaldık. Sadece 2,5 milyon insan İstanbul'a geldi. Son 10 yıldaki sığınmacı politikası, Türkiye'nin 30-40 yıl sonra büyük sorunu olacak."