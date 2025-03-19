İmamoğlu her şeyi önceden anlatmış! İşte o açıklama…

İBB ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün diploması için verilen iptal kararından sonra bugün de sabah saatlerinde yapılan şafak operasyonu ile gözaltına alındı.

Ekrem İmamoğlu ve 99 kişi hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçlamasında bulunuluyor.

İmamoğlu geçtiğimiz günlerde Ankara'da gerçekleştirdiği konuşmada hakkında yapılan planları anlatmıştı.

"HAKKIMDA NELER PLANLADIKLARINI BİLİYORUM"

İşte İmamoğlu’nun o konuşması,

"Hakkımda neler planladıklarını duyuyorum, biliyorum. Nereden mi biliyorum? Sosyal medyadaki trolleri, kendi saray gazetecileri ve onun gibi olan tetikçileri televizyonda konuşuyorlar. Çalışanlarımıza yurtdışı yasağı koyuyorlar. Yol arkadaşlarımıza, tanıdığımız, tanımadığımız iş insanlarının mal varlıklarına tedbir koyuyorlar. Savcılığa hayırdır bu nedir diye soranlara ‘örgüt’ diyorlar. Örgütlü işler varmış, avukatlar gidiyor, soruyor avukatları öyle cevap veriyorlar. Anlıyoruz ki bir kaç kişinin birbirini bir vesileyle taıyor olmasından ötgüt çıkarmaya, o örgütün hatlarını savcılıkta kurmaya çalışıyorlar.

Eğer birbirini tanımak örgüt ise bu insanların ahlakıyla iş yapması suç ise o zaman anlatayım. Türkiye’nin çok sayıda büyük şirketi var. Bu dev şirketler hepimiz biliyoruz; bizim de bazı ihalelerimizi onlar kazanıyor. Hakkaniyetle, adaletle, kamu yararı gözeterek kuşkusuz. Bu iş insanları birbirini tanıyor. Aynı özel uçakla yurtdışına gidiyorlar, maç izliyorlar. Aynı yatlarda teknelerde bir araya geliyorlar. Ertesi gün milyarca dolar değerinde devlet ihalelerinin ayrı ayrı şirketleriyle giriyor hep beraber gidiyorlar ihale aldıkları bakanlıklardan isimlkerle yanyana oturuyorlar. Kamu kuruluşlarının başındaki yetkililer onlarda birbirini tanıyorlar. Sosyal medyada açık kaynaklarda fotoğrafları var. Bakanlığı döneminde ihaleler kazanan şirkete aynı bakan sonradan yönetim kurulu üyesi olarak atanıyor.

''DÖNÜŞÜ OLMAYAN BİR YOLA GİRİYORLAR"

Şimdi yargıyı bir silaha dönüştüren iktidara ve onların dediklerini bir bir uygulayan savcılara sesleniyorum: Tehlikeli bir yolda yürüyorsunuz. Tehlikeli bir yol açıyorsunuz. Türkiye’de kamunun ihalelerine giren tüm firmaları, o kurumların yöneticilerini de zan altında bırakıyor ve onları da örgüt şeklinde bir tasarımın içine dahil ediyorsunuz. Sizin Ekrem İmamoğlu alerjiniz, Ekrem İmamoğlu’na olan düşmanlığınız ya da birilerinin 'Ekrem' ağrılarından dolayı çektiği sıkıntıdan size verdiği talimatlarınız başka kapılar açıyor. Kamudan ihale alan tüm iş insanlarına sesleniyorum: Çok büyük bir yol açılıyor. Emsal olacak işler açılıyor. Bu hukuksuzluk son bulmazsa bundan sonra Türkiye'de ne bir kamu yetkilisi ne de kim olursa olsun hiçbir iş insanı başına ne iş geleceğini bilemeyeceği günlere gebeyiz. Bugün olmaz, yarın olur. Bu gayrimeşru uygulamalara maruz kalmak istemeyen bu kötü akla müdahale eder. Ekrem İmamoğlu'nun itibarını zedelemek isteyenler, bana kumpas kurmak isteyenler bilsin ki dönüşü olmayan bir yola giriyorlar."