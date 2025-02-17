İmamoğlu, İBB’nin yeni tesisinin temelini attı

İBB, Türk sporunun köklü kuruluşlarından İstanbul Güreş İhtisas Eğitim Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı’na yeni bir tesis kazandırıyor. Fatih İskenderpaşa Mahallesi’nde inşa edilecek tesisin temeli, TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eski İçişleri Bakanı ve İstanbul Güreş İhtisas Kulübü Vakfı Başkanı Sadettin Tantan tarafından atıldı. Güreş İhtisas Kulübü’nün, bu spora ilgi duyan her kesim tarafından bilindiğini belirten İmamoğlu, “Ben de bir güreşçi değilim ama güreşi severim. Çünkü güreş, mertlik minderidir. Yenilmenin bile erdemini taşır güreşçi. Yenince, sevincini bile erdemli yaşar. Dolayısıyla güreşçinin ahlakı, güreşçinin erdemi bize, hücrelerimize geçmiştir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“BURADAKİ TESİSİN VARLIĞI ÇOK KIYMETLİ OLACAK”

Mustafa Kemal Atatürk’ten miras kalan Ulugazi Yağlı Güreşleri’ni görev süreleri içinde yeniden başlattıklarını söyleyen İmamoğlu, “Ulugazi Yağlı Güreşleri’ni İstanbul'da 3 yıldır yapıyoruz. Bu manada, buradaki tesisin varlığı çok kıymetli olacak. Yine çok değerli olimpiyat şampiyonları, Avrupa şampiyonları, dünya şampiyonları yetiştirecek Güreş İhtisas Kulübü” dedi.

Tarihi yarımadada yapılan inşaatların kimi zorlukları ve izin süreçlerinin geniş zamana yayıldığını anlatan İmamoğlu, “Yani şu anda yer altında temeli atacak hale gelmemizin bile inşaat sürecinin önemli bir yüzdesini teşkil ettiğini belirtmek isterim. İhale bedeli 200 milyon liraya yakın bir sürece sahip. Allah'ın izniyle bu güzel tesisin hem Türk sporuna hem İstanbulumuzun sporuna, bugününe, yarınına önümüzde İstanbul'da yapacağımız Avrupa Oyunları sürecine yetişmesini, aynı zamanda olimpiyatlara da şimdiden şampiyon yetiştirmesini diliyorum. Bu mertliğin minderinde nice sporcular yetiştirecek olan değerli derneğimizin, spor kulübümüzün, vakfımızın geçmişten bugüne hizmeti geçmiş her insanına teşekkür ediyorum. Ahirete göçmüş olanlara rahmet diliyorum. Yaşayanlara da hizmetlerinden dolayı hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum” diye konuştu.

TANTAN: “SAYIN BAŞKANIMIZI HER ZEMİNDE, HEP BERABER DESTEKLEMEYE KARAR VERDİK”

Kendilerine sunduğu katkı ve desteklerden dolayı İmamoğlu’na teşekkür eden Tantan da “Başkanımıza sahip çıkacağız. Uzun yıllardır Güreş İhtisas Kulübü, Fatih Medresesi’nden buraya geldi ve burada da değerli güreşçiler yetiştirdi. Güreşçi yetişmek dışında öğretmen, spor adamı yetiştirildi, yetiştirmeye devam etti. Bugün kulübümüze el atan Sayın Başkanımızı her zeminde, hep beraber desteklemeye karar verdik” dedi.