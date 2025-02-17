İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis isteniyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis isteniyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bilirkişiye sözleri nedeniyle yeni bir iddianame hazırlandı. İmamoğlu'nun 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan bilirkişi soruşturması tamamlandı.

4 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İmamoğlu hakkında “Yargı Görevi Yapanı, Bilirkişiyi veya Tanığı Etkilemeye Teşebbüs” suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak istendi.

İddianame henüz kabul edilmezken, mahkemenin değerlendirme aşamasında olduğu dava için duruşma tarihi belirlenecek.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun düzenlediği basın toplantısında, bazı soruşturmalar ve kamu davalarında görevli bilirkişiyi, soruşturma şüphelileri lehine sonuçlanacak şekilde karar verilmesi amacıyla alenen hedef gösterdiği belirtilmişti.

İmamoğlu, "Adalet Bakanı'na sesleniyorum. Biz de Cumhurbaşkanı'ndan etkilenerek basın toplantımıza bu ismi koyduk. Basın toplantımızın adı turpun büyüğü. Olmayan raporların nasıl iddianameye girdiğini, imzasız raporlar insanların nasıl suçlandığını sizlerle paylaşacağım, lafla da değil, belgeleriyle açıklayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

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