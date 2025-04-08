İmamoğlu için deyip Türkiye'de bir ilk gerçekleşecek! CHP'den şaşırtan hamle...

CHP’li il başkanları ve kurmaylar, hem Ekrem İmamoğlu’nun özgürlüğü için yürütülen imza kampanyasını büyütmek hem de erken seçim taleplerini yüksek sesle dile getirmek için büyük bir eylem planını hazırladığı belirtildi.

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun ‘yolsuzluk’ iddiaları kapsamında tutuklanması sonrası protestolar düzenlenmişti. Miting gösterileri sonrası CHP, parti içerisine kayyum iddiaları gündemiyle kurultaya gitmişti. Kurultayda Özel, yeniden başkan seçildi. CHP’nin ön seçim yarışında15 milyonu aşan bir oy ile İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı oldu.

İMAMOĞLU EVLERE GELİYOR

Ön seçim sürecini farklı boyuta taşıyan CHP, bu seferde İmamoğlu’nun adaylığı için 30 milyon üzerinde bir imza kampanyasını başlattı. İl başkanları, Ekrem İmamoğlu için başlatılan imza kampanyasında yurttaş katılımını artırmak için saha faaliyetlerine hız verecekler. Bu kapsamda mahallelerde ev ziyaretlerinin artırılacağı, cadde ve meydanlarda stantların kurulacağı belirtilirken, parti örgütlerinin talep edilmesi halinde imza formlarını doğrudan yurttaşların evine götüreceği aktarıldı. Toplanan imzaların 7 milyonu geçtiği CHP’li kurmaylar tarafından belirtirken, asıl hedefin 30 milyon olduğu vurgulandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI OFİSİ KURULACAK

Ankara ve İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Ofisi kurulacak. Burada İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı seçilmesiyle ekonomiden sağlığa, adaletten eğitime pek çok alanda CHP'nin iktidar programının şekillendirilecek. CHP’nin gölge kabinesi de çalışmalarıyla ofislere destek verecek. CHP’nin parti programında da kullanılacak yol haritası İmamoğlu’nun kampanya sürecinin omurgasını oluşturacak.

MİTİNGLER OLACAK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önderliğinde mitinglerle de sahada mücadele gösterilecek. Partinin planına göre, her hafta İstanbul’un farklı bir ilçesinde ve her hafta sonu Türkiye’nin bir ilinde büyük mitingler gerçekleşecek. İlk miting 9 Nisan Salı günü İstanbul Şişli’de, ardından 14 Nisan Pazar günü Samsun’da olacak. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda ise büyük İzmir mitingi olacak.