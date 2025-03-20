İmamoğlu için en çarpıcı yorum ondan geldi! Konuşması sosyal medyada hızla yayılıyor

Diploması iptal edilen ve gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için yurttaşlar Saraçhane'deki İBB'ye gelmeye devam ediyor.

Kanal Dünya Youtube kanalının Saraçhane'deki röportajında konuşan vatandaşın İmamoğlu ve Erdoğan'la ilgili sözleri dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve ardından gözaltına alınması, Türkiye genelinde geniş yankı uyandırdı. Bu gelişmelerin ardından yurttaşlar, Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasına gelerek İmamoğlu'na desteklerini göstermeye devam ediyor.

Farklı siyasi görüşlerden ve yaş gruplarından insanların bir araya geldiği bu protestolar, demokrasi ve adalet vurgusuyla dikkat çekti.

Kanal Dünya YouTube kanalının Saraçhane'de gerçekleştirdiği röportajlar, vatandaşların İmamoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki görüşlerini ortaya koydu.

Röportajlarda konuşan bir vatandaşın ifadeleri özellikle dikkat çekti. Yurtaş, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını eleştirirken, Erdoğan ile ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. Bu sözler, sosyal medyada geniş bir tartışma başlattı ve farklı kesimlerden tepkiler aldı.

Ekrem İmamoğlu'ndan tarihi çağrı!

Vatandaş, şu ifadeleri kullandı:

"BEN OYUMLA BEN İMAMOĞLU'NA OY VERMİŞİM, SEN GELİP HAKIMI OYUMUN HAKKIMINI GASBEDİYORSUN!"

"Herkese bu darbe yapılmış bütün 82 milyon insana darbe yapılmıştır. Bu Tayyip Erdoğan'ı istemiyoruz artık yeter yani. Yeter artık abi ya sen şeysen kimsenin hakkını gasbetmeye hakkın yok! Yani bu millet seçmiş ben oyumla ben İmamoğlu'na oy vermişim, sen gelip hakımı oyumun hakkımını gasbediyorsun! Yazık günah ya! Yani senin yaptığını Netanyahu yapmıyor, ABD Trump yapmıyor! Yeter artık ya milletin başından çekil git ya seni istemiyoruz artık ya yeter!"

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “yolsuzluk” ve “terör” suçlamalarıyla başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Operasyonlarda, İmamoğlu ile birlikte Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan ve İBB yöneticilerinin de aralarında bulunduğu toplam 106 kişi gözaltına alınmıştı.

İmamoğlu, “suç örgütü lideri” ve “PKK/KCK’ya yardım” suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı.

Polis ekipleri, sabah saatlerinde İmamoğlu’nun konutunda arama yaparken, İmamoğlu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Milletimizin iradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl, büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

Operasyon sırasında sosyal medya kısıtlanırken, İstanbul Valiliği dört günlük eylem yasağı ilan etti ve bazı metro hatlarını kapattı. Bu süreçte, İmamoğlu’nun ortağı olduğu inşaat şirketine el konulduğu açıklandı.

Gözaltı kararları ve operasyonlar, ulusal ve uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, muhalefet partileri ve yurttaşlar Saraçhane’de toplanarak İmamoğlu’na destek verdi. Ekonomik etkiler de dikkat çekti; döviz kurları ve altın fiyatlarında rekor artışlar yaşandı.

İmamoğlu’na yönelik bu adımlar, siyasi bir darbe girişimi olarak nitelendirildi.