İmamoğlu için imza kampanyası memleketinde başladı! İlk imzayı köylüleri attı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Maltepe’de katıldığı mitingin ardından bugün Ekrem İmamoğlu’nun memleketi Akçaabat’ta gitti. Özel, “Ekrem Başkanın özgürlüğü ve Türkiye’nin aydınlık yarınlara, herkesin yüzünün güleceği yarınlara kavuşması için adayımızı talep ettiğimiz ve önümüze sandığın gelmesini istediğimiz imza kampanyasını başlatıyoruz” sözleriyle imza kampanyasını başlattı. İlk imzayı İmamoğlu’nun köylüleri attı.

İmza atılacak belgede şu ifadeler kullanıldı:

"Ben yüreği Cumhuriyet' den, Demokrasiden ve Adalet' den yana attan On Milyonlarca Vatan Severden biriyim. Ben Milli İradeyim! 23 MART' ta Cumhuriyet Halk Partisinin gerçekleştirdiği ön Seçim' de 15.5 Milyon Vatandaş Ekrem İMAMOĞLU'nu CUMHURBAŞKANI Adayı olarak belirledi. Milyonların iradesiyle CUMHURBAŞKANI adayı olan Ekrem İMAMOĞLU Hukuk' a, Akla ve Vicdana aykırı bir şekilde Siyasi bir Kararla hapiste tutuluyor. Ülkemin gelecek güzel günlerine inanmaktan bir an olsun vazgeçmedim. Ekrem İMAMOĞLU'nun özgürlüğüne kavuşmasını; Demokratik, Adil ve Mertçe bir yarışın olacağı Seçim Sandığının bir an önce kurulmasını istiyorum. Bu Adaletsiz ve Hukuksuz düzen artık son bulsun istiyorum. Adayımı yanımda, sandığı önümde görmek için imza veriyorum."

Geceyi Trabzon’da geçiren Özel, bayram namazını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun memleketi olan Akçaabat’ın Cevizli Köyü’nde kıldı.

Özel namazın ardından kameraların karşısına geçerek şu mesajları verdi:

“Ben her bayram sabahı Manisa’da kendi memleketimde bayram namazını kılıp vatandaşlarımla bayramlaşırım. Ancak bu bayram hep birlikte cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun memleketi Trabzon’da Akçaabat’tayız. Büyük bir haksızlık, karalama kampanyaları sonucunda İmamoğlu’nu ve çok sayıda arkadaşımızı siyasi tutsak olarak tutuyorlar. Maalesef bayram bütün Türkiye’nin birleştiği, küslüklerin unutulduğu kutsal günlerken bu bayram Türkiye’mize büyük bir ayrılık yaşattırılıyor. 19 Mart günü başlayan süreçle, Türkiye’nin bir sonraki cumhurbaşkanı olacağına inandığımız İmamoğlu kendisini sevenlerden, köylülerinden uzaklaştırıldı. Bir ayrılık yaşattırılıyor. Biz de bugün onun gelemedi, köyüne hep beraber geldik, namazımızı kıldık. Burada bir büyük kampanyayı başlatmaya geldik. Caminin dışına çıktığımda Rukiye teyzem geldi, dün akşam hiç uyumadım sabahı bekledim, Ekrem oğlum için ilk imzayı ben vermeye geldim dedi. Bu imzayı ilk kez Rukiye anneden, sonra kendi köylülerden, sonra dalga dalga bütün Türkiye’ye bu imza kampanyası yayılacak. Ekrem Başkanın özgürlüğü ve Türkiye’nin aydınlık yarınlara, herkesin yüzünün güleceği yarınlara kavuşması için adayımızı talep ettiğimiz ve önümüze sandığın gelmesini istediğimiz imza kampanyasını başlatıyoruz.”