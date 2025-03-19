İmamoğlu için öyle şeyler söyledi ki... Herkes en az üç kere dinliyor! Türkiye'yi sallayan konuşma

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve ardından gözaltına alınması, kamuoyunda büyük tepki çekti. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar, sosyal medya platformlarından eleştirilerini dile getirmeye devam ediyor.

Birçok kişi, bu kararların hukuki ve siyasi boyutlarını sorgularken, adalet ve demokrasi vurgusu ön plana çıktı.

Olay, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde dikkatle takip ediliyor.

Trabzonlu vatandaşın videosu sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

İşte o sözler:

"MÜSLÜMANLIK'TAN ÇIKARABİLİR MİYİZ DİYE!"

"FETÖ'nün diplomalarını iptal edin! Şimdi kalmışlar Ekrem'in sünnetçisini aramaya! Acaba bulursak sünneti de iptal ettirip de Müslümanlık'tan çıkarabilir miyiz diye! Ona uğraşıyorlar şu anda."

Dilek İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Haksızlık karşısında hiç kimse susmamalı!

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gözaltı için geldiklerinde arkadaşlarına yaptığı ilk açıklamada, “Kendime 16 milyon değil, 86 milyon ve bütün dünyadaki bu zulmü yapan insanlara karşı dirence emanet ediyorum. Milletime güveniyorum” demişti.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun getirildiği Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne çıkan yollar barikatlarla kapatıldı.

Vatan Caddesi Adnan Menderes Bulvarı tamamen barikatlarla kapatıldı. CHP'liler Adnan Menderes bulvarı önünde sloganlarla bekliyor.