İmamoğlu için toplanan imza sayısı belli oldu

CHP Millet İradesi mitinglerinin yenisi İstanbul Beyazıt Meydanı'nda düzenledi.

Burada konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim için düzenlenen imza kampanyasına katılan yurttaşların sayısını açıkladı.

İMAMOĞLU İÇİN 14 MİLYON 800 BİN İMZA

Özel kampanyaya ilişkin yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Dünya siyasi tarihinin en büyük imza kampanyasında 14 milyon 800 bin imza topladık. Buradan açıkça söyleyelim, bu imzalar toplanıyor, güvenli şekilde depolanıyor, arşivleniyor. Noter çağrılacak, tutanak tutulacak ama hiçbir imzaya Saray’ın, Tayyip Erdoğan’ın ya da ona ulaştırılabilecek kimsenin eli değmeyecek."