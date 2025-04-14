İmamoğlu için toplanan imza sayısı belli oldu! Özgür Özel açıkladı

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İmamoğlu için toplanan imza sayısı belli oldu! Özgür Özel açıkladı

Tutuklanan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için CHP'nin başlattığı imza kampanyası sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel toplanan imza sayısını açıkladı.

Diploması iptal edildikten sonra İBB ve TBB başkanı görevlerinden uzaklaştırılan, Silivri'de cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için CHP'nin başlattığı imza kampanya devam ediyor.

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İMAMOĞLU İÇİN VERİLEN KAÇ İMZA BELLİ OLDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün Samsun mitinginde yaptığı konuşmada süregelen kampanyayla ilgili de bilgi verdi. Özgür Özel toplanan imza sayısına ilişkin "Buradan, Samsun'dan bugün öğlen saatlerinde aldığımız rakamı duyurarak, dün akşam üstü saat 17:00 itibariyle bugün öğlen yaptığımız sayımın sonucuna göre, dün 10 milyonuncu imza aşılmıştır. Emeğinize sağlık. Ancak hedefimiz büyük, yolumuz uzun. Seçmenin yarısından bir fazlasına ulaşana kadar, hep birlikte çalışacağız. Hep birlikte üreteceğiz." dedi.

CHP CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI İÇİN 15 MİLYON OY TOPLANMIŞTI

İmamoğlu'nun tutuklandığı 23 Mart günü CHP'de düzenlenen ön seçimde İmamoğlu'nun adaylığı için 15 milyondan fazla oy toplanmıştı.

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