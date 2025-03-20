İmamoğlu için toplanan üniversite öğrencilerine plastik mermi müdahalesi!

Düzenleme: Kaynak: ANKA
İmamoğlu için toplanan üniversite öğrencilerine plastik mermi müdahalesi!

Polis, ODTÜ, Hacettepe ve Bilkent Üniversitesi öğrencilerine biber gazı ve plastik mermi ile müdahale etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 kişinin gözaltına alınmasını Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) kampüsünde protesto eden üniversite öğrencilerine polis, biber gazı ve plastik mermi ile müdahale etti.

ODTÜ, Bilkent Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma sonucu Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 kişinin gözaltına alınmasını, ODTÜ'de toplanarak protesto etti.

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ODTÜ Yerleşkesi'nde "Hükümet istifa" sloganları eşliğinde yürüyüşe geçen üniversite öğrencilerine polis, plastik mermi ve biber gazı ile müdahale etti.

ODTÜ A1 Kapısı önünde TOMA’larla bekleyen polis, barikat kurarak öğrencilerin Kızılay yönüne gitmesine izin vermedi.

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