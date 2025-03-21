İmamoğlu için Türkiye ayağa kalktı! Hangi ilde neler yaşandı?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile beraber 100’den fazla kişinin gözaltına alınmasına yönelik tepkiler sürüyor. Yurdun dört bir yanında öğrenciler ile vatandaşlar İmamoğlu'na destek mesajları veriyor. İşte il il İmamoğlu protestosu...

İSTANBUL

CHP'nin akşam saatlerinde İstanbul Saraçhane'de toplanma çağrısının ardından binlerce kişi İBB binası önünde toplandı.

Göstericiler, "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Hükümet istifa" sloganları attı.

ANKARA

Ankara'da da üniversite öğrencileri Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) yapılan gösterilere katıldı. Yürüyüş sonrası öğrenciler, Kızılay yönüne gitmek isterken polis barikatı ile karşılaştı. Polis, öğrencilere biber gazı ile müdahale etti, çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.

Akşam geç saatlerde Hacettepe ve Bilkent öğrencilerinin de buradaki protestolara katıldıkları duyuruldu.

İZMİR

İzmir'de Alsancak ve Bornova'da da gösteriler geç saatlere kadar devam etti.

Yerel basın, AKP İl Binası'na yürümek isteyenlere polis müdahalesi olduğunu yazdı.

Polis, göstericilere tazyikli suyla müdahale etti.

İzmir'de bazı gençler "adalet öldü" yazılı tabut taşıdı.

TRABZON

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması memleketi Trabzon’da yürüyüş yapılarak protesto edildi.

Kahramanmaraş Caddesi’nden başlayan yürüyüş Meydan Parkı’nda son bulurken yürüyüş esnasında “Hükümet istifa”, “Mustafa Kemal’in askerliyiz”, “Hak, hukuk, adalet”, “Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz” ve “Cumhurbaşkanı İmamoğlu” sloganları atıldı.

KONYA

Konya'da dün akşam sokağa çıkan bir grup vatandaş, ellerinde Türk Bayraklarıyla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı son çağrısıyla birlikte Konya'da da partililer sokağa çıktı. Bosna Hersek Mahallesi’nde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk Bayraklarıyla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etti.

ANTALYA

Antalya'da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali ve gözaltına alınmasının ardından başlayan protesto eylemleri devam ediyor. Antalya'nın 100. Yıl Caddesi'nde, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atan gruplar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için yürüyüş düzenledi.

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin gösterilerine de polisin müdahale ettiği bildirildi.

ADANA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik tepkiler çığ gibi büyüyor. Adana'da on binlerce vatandaş gözaltına alınmasına ilişkin tepki yürüyüşü gerçekleştirdi.

Adana'da CHP il ve ilçe örgütleri, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve birçok vatandaş bir araya gelerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etti.

AMASYA

Amasya da İmamoğlu için ses verdi. Toplanan CHP'liler ve yurttaşlar 'Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek!' sloganları attı.

MUĞLA

Muğla'da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek isteyenlere polis biber gazıyla müdahale etti.

Bir süre sonra yürüyüş yapanların yolu polisler tarafından durduruldu. Adliye önüne yürümek isteyenlere polis müdahale etti.

Polis, yurttaşlara biber gazıyla müdahale etti. Gözaltılar olduğu ifade edildi.

ESKİŞEHİR

Gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek veren Anadolu Üniversitesi öğrencileri, yemekhane önünden rektörlük binasına yürüdü.

Burada açıklama yapan öğrenciler, daha sonra şehir merkezine yürüyerek, diğer üniversitelerden gelen öğrencilerle buluştu. Öğrencilere, çevredeki vatandaşlar alkışlarla, kornalarla ve evlerinin penceresinden tencere tava çalarak destek verdi.

TUNCELİ

Gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek veren Anadolu Üniversitesi öğrencileri, yemekhane önünden rektörlük binasına yürüdü. Burada açıklama yapan öğrenciler, daha sonra şehir merkezine yürüyerek, diğer üniversitelerden gelen öğrencilerle buluştu. Öğrencilere, çevredeki vatandaşlar alkışlarla, kornalarla ve evlerinin penceresinden tencere tava çalarak destek verdi.

MANİSA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şafak operasyonuyla gözaltına alınması CHP Manisa İl Örgütü tarafından protesto edildi. CHP Manisa İl Başkanlığı önünde gerçekleşen basın açıklamasına CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Manisa İl Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP'li belediye başkanları, il ve ilçe yöneticileri ile partililer ve vatandaşlar katıldı.

RİZE

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına karşı ülke genelinde başlayan protesto eylemleri devam ediyor. Rize'de düzenlenen protesto gösterisinde "Demokrasi ve adalet" yazılı tabut taşındı.

MERSİN

CHP Mersin İl Başkanlığı önünde gerçekleştirilen eylemde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması protesto edildi. CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür'ün okuduğu bildiri ile destek mesajları verildi.

EDİRNE

Edirne'de, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması, CHP üyeleri ve destekçileri tarafından protesto edildi. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, hukuk üzerinden yapılan bu durumu kabul etmediklerini belirterek, mücadeleye devam edeceklerini vurguladı. CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı ise bu olayın bir darbe olduğunu ifade etti.

KOCAELİ

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Umuttepe Kampüsü’nde İstanbul Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması öğrenciler ve Cumhuriyet Halk Partililer tarafından protesto edildi. Öğrencilerin yürüyüşüne izin verilmezken çıkan arbedede 2 kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı.

ÇORUM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından tüm Türkiye'de protesto gösterileri yapılıyor. Çorum'da yurttaşlar, gözaltı kararını protesto etmek için sokağa çıktı. Yurttaşlar, "Tayyip istifa!" sloganlarıyla yürüdü.

SAKARYA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrasında CHP yurt genelinde basın açıklaması düzenledi. Sakarya'da il başkanlığı önünde gerçekleştirilen açıklamaya il ve ilçe teşkilatları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali ve gözaltına alınması, uluslararası alanda büyük tepki topladı. Almanya, İngiltere, Belçika ve İtalya gibi pek çok ülkede protesto edildi.