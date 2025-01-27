İmamoğlu ifadeye çağrıldı! Gün ve saati de belli oldu

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İmamoğlu ifadeye çağrıldı! Gün ve saati de belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, savcılık tarafından ifadeye çağrıldı. İmamoğlu, Cuma günü saat 09:00'da ifade verecek.

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