İmamoğlu ifadeye çağrıldı! Gün ve saati de belli oldu

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Ekrem İmamoğlu'dan kamuoyuna özel açıklama! Tüm gözler bu konuşmadaydı...
Satılmış Büyükcanayakın kimdir? Ekrem İmamoğlu açıklamıştı...
İmamoğlu'na jet soruşturma! "Erdoğan'ın heybesindeki turp" diye açıklamıştı...
Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'na açık destek! 'Bilirkişi' soruşturması açılmıştı...
Satılmış Büyükcanayakın'dan ilk açıklama
O sözlerinden dakikalar sonra... İmamoğlu'ndan yeni soruşturmaya jet yanıt!
CHP'de Cumhurbaşkanı adayı için geri sayım başladı! İsmin açıklanmasına son bir adım kaldı