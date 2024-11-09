İmamoğlu iktidara adeta hodi meydan dedi: 11 yıldır sizinle uğraşıyorum gidene kadar da uğraşacağım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Hatay’daki belediyelere hibe edilen 24 belediye hizmet aracı ve 1000 çöp konteynerinin teslim törenine katıldı. Törende önemli açıklamalarda bulunan İmamoğlu, demokrasi, adalet ve eşitlik vurgusu yaparak, Türkiye’nin otokrat yönetim anlayışına karşı nasıl bir direniş sergilediğini anlattı. Ayrıca, kayyum ve siyasi baskılara sert tepki gösteren İmamoğlu, haksızlık ve hukuksuzluk karşısında mücadeleye devam edeceğini belirtti.

"11 YILDIR UĞRAŞIYORUM, GİDENE KADAR DA UĞRAŞACAĞIM"

İmamoğlu, kendisine yönelik yapılan siyasi saldırılara da sert yanıt verdi. Kayyum atamaları ve haklarında yapılan suçlamalarla ilgili konuşan İmamoğlu, "Uğraşmak derken onlar zannediyorlar ki Ekrem İmamoğlu’nu yıldırırız. Ben 11 senedir sizinle uğraşıyorum. Gidene kadar da uğraşacağım, gidene kadar…" diyerek, bu tür baskıların kendisini yıldırmayacağını belirtti.

“Bu şehrin insanları birilerini seçecek, uydurma iddianamelerle, uydurma tavırlarla, uydurma bir takım yaptığınız işlerle… Yargıda veya mülki amirler üzerinde bunları yapacaksınız, biz de öyle köşede oturacağız öyle mi?” diye konuştu.

"MİLLETİN İRADESİNE KİMSE DOKUNAMAZ"

İmamoğlu, Türkiye'deki demokrasi mücadelesine dikkat çekerek, halkın iradesine dokunulmasına izin vermeyeceklerini söyledi:

“TBMM'de iktidar en fazla yüzde 20 temsil eder. Yüzde 80’e yakını bu otokrat kafaya karşıdır kardeşim. Bu bazen oyla tespit edilmez, biz bunu yaşıyoruz şu an. Bu uygulama haksız uygulamadır. Dolayısıyla Esenyurt’ta bunlar olacak, Mardin’de, Şanlıurfa’da bu işler olacak, adalet mücadelesi veren kendisi de adaletsizlik yapacak bu insanlarla Ekrem İmamoğlu uğraşmayacak öyle mi, hadi oradan” dedi.

"BURAYA GELDİK DİYE VALİ VE BELEDİYE BAŞKANI İZNE ÇIKTI"

Antakya'ya yaptıkları ziyarette şehrin valisi ve belediye başkanının izne çıktığını belirten İmamoğlu, bu durumu daha önce üzücü bulduğunu ancak artık bu tavırlara dua ettiğini söyledi:

“Biz buraya geldik diye şehrin valisi de izne çıktı, şehrin büyükşehir belediye başkanı da. Şimdi ben bunlara eskiden üzülüyordum ama ben onlara iyilik yapıyorum, onlar için dua ediyorum. Diyorum ki; Allah sizi ıslah etsin, Allah size akıl versin.”