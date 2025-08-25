İmamoğlu iktidara geldiklerinde yapacakları ilk işi açıkladı

İmamoğlu iktidara geldiklerinde yapacakları ilk işi açıkladı

Cezaevinde tutuklu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan ekonomi konusunda açıklama geldi. İmamoğlu, "İktidara geldiğimizde ilk iş olarak milletimize verdiği zarar korkunç bir boyuta varan bu servet transferi düzenini bitireceğiz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Kur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminin sona erdirilmesine ilişkin bir açıklama yayımladı.

İmamoğlu açıklamasında KKM'nin sona erdiğini ancak 'servet transferi düzeninin' devam ettiğini belirtti.

İmamoğlu, "İktidara geldiğimizde ilk iş olarak milletimize verdiği zarar korkunç bir boyuta varan bu servet transferi düzenini bitireceğiz. Çalışacağız, üreteceğiz, kazanacağız ve adilce paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Silivri'de tutuklu bulunan İmamoğlu'nun X hesabından yapılan paylaşım şu şekilde:

"Milletimizi, cahil bir iktisat politikasıyla yüksek faize, enflasyona ve dövize mahkum edenlerin “icat ettiği” Kur Korumalı Mevduat uygulaması son bulmuş.

Ancak milletimizin cebinden alıp bir avuç insanı zengin eden servet transferi düzeni devam ediyor.

İktidara geldiğimizde ilk iş olarak milletimize verdiği zarar korkunç bir boyuta varan bu servet transferi düzenini bitireceğiz.

Çalışacağız, üreteceğiz, kazanacağız ve adilce paylaşacağız.

TÜRKİYE BÜYÜRKEN, MİLLET’in EKMEĞİ KÜÇÜLMEYECEK!"

