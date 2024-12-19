İmamoğlu iktidara seslendi: Allah yardımcıları olsun

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Belediyesi'nin 'yuvamız üsküdar' açılışında konuştu. İmamoğlu kreş engeline ilişkin, "Bu adımları atan rakip bir belediye başkanı olsa onun yaptığından 2 tane fazla yaparım. Gidip, onunkini kapatmaya çalışmam. Allah yardımcıları olsun." dedi.

İmamoğlu, SGK ve kreş engeline ilişkin şu açıklamalarda bulundu;

"Çocukları iyi eğitilmiş bir ülke sarsılamaz. Kreş sayımız 160'a geldi. Canımız sıkan işler var, bütcemizi kısarak, kreş ve yurt açmaya devam edeceğiz. Bu adımları atan rakip bir belediye başkanı olsa onun yaptığından 2 tane fazla yaparım. Gidip, onunkini kapatmaya çalışmam. Allah yardımcıları olsun."

NE OLMUŞTU?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın belediyelere gönderdiği yazıda “kreş adı altında açılan yerler olduğunun tespit edildiği” denilmişti. Bakanlık bu kreşlerde, “okul öncesi eğitim kurumlarının programında yer alan etkinliklerin ve eğitim öğretim faaliyetlerinin yapıldığının tespit edildiğini” savundu. Yazıda belediyelerin okul öncesi eğitim kurumu açılmasını yasaklayan bir Anayasa Mahkemesi kararı olduğu da belirtiliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP yöneticilerinin tepkisi sonrası "Belediyelere gönderdiğimiz yazı kreşlerle alakalı değildir, kreşle alakalı olamaz” demişti.