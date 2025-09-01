İmamoğlu, iktidarı suçladı! Açıklaması gündem oldu

Tutuklu İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutladı.

İmamoğlu, mesajında dünya ve Türkiye'deki mevcut barış ortamına ilişkin endişelerinden bahsederek, barışın yeniden tesis edilmesi için 'halk iradesi'ne dikkat çekti.

'SİYASAL BARIŞ EN DİP NOKTADA'

İmamoğlu, mesajında, dünya genelinde barışın endişe verici şekilde gerilediğini ifade ederek, Türkiye'de de siyasal barışın en dip noktasına geldiğini belirtti...

İKTİDARI SUÇLADI

İmamoğlu, iktidarı hukuku kendi çıkarları için kullanmakla suçladı ve Meclis'te kurulan komisyonun olumlu bir adım olsa da, "koltuk korumak" için araçsallaştırdığını iddia etti.

Ekrem İmamoğlu, Gazi Mustafa Kemal'in "Yurtta barış, dünyada barış" sözünün önemine dikkat çekerek, yaşanan düzenin bir kader olmadığını kaydetti. Gelecek yıl 1 Eylül'de farklı bir tablo yaratılabileceğini vurgulayan tutuklu İBB Başkanı, "Güçlünün haklı sayıldığı bu düzen sonsuza kadar devam edemez. Değiştirmek elimizde" ifadelerini kullandı.

'GELİN BARIŞI SAHİPLENELİM...'

"Barış, sadece uzak bir hayal değil; cesaretle, kararlılıkla ve halkın iradesiyle gerçeğe dönüşebilecek bir hedeftir. Gelin, barışı sahiplenelim" çağrısı dikkat çeken İmamoğlu, barışın ancak ortak irade ve mücadeleyle mümkün olacağını söyledi.

