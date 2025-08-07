İmamoğlu ile diploması iptal edilmişti: Galatasaraylı profesör Saybaşılı ile ilgili skandal gelişme!

Düzenleme: Kaynak: İHA

Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı’nın diploması Ekrem İmamoğlu ile birlikte iptal edilmişti. Olay olan profesörle ilgili skandal gelişme ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine yönelik tespitler sonrası "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Ardından İstanbul Üniversitesi tarafından 18 Mart'ta yapılan açıklamada İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin diplomasının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle iptaline karar verildiği kamuoyuna duyurulmuştu. İstanbul Üniversitesi (İÜ), YÖK kararlarına ve mevzuatın aradığı şartlara aykırı şekilde yatay geçiş yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 28 kişinin diplomalarını iptal etmişti.

Bu isimler arasında, o dönem İÜ İşletme Fakültesinde öğretim üyesi olan İsmail Durak Ataay'ın kızı Naciye Aylin Ataay Saybaşılı'nın da yer aldığı ortaya çıkmıştı. Ataay'ın diploması iptal edilmesine rağmen hala Galatasaray Üniversitesinde profesör olarak akademik kariyerini sürdürdüğü öğrenildi. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı'nın üniversitenin Galatasaray Üniversitesi'nin web sitesinde ve YÖK'ün sisteminde isminin yer almaya devam ettiği görüldü.

aw512684-01.jpg

aw512684-02.jpg

Son Haberler
43 yıldır kapanmayan yara: ASALA'nın Esenboğa katliamı
43 yıldır kapanmayan yara: ASALA'nın Esenboğa katliamı
Fatih Altaylı’dan Bahçeli’yi terletecek soru
Fatih Altaylı’dan Bahçeli’yi terletecek soru
Sinemalarda bu hafta: Korkudan kahkahaya 9 yeni film!
Sinemalarda bu hafta: Korkudan kahkahaya 9 yeni film!
Fatih Karagümrük LaLiga şampiyonu kaleciyi renklerine bağladı!
Fatih Karagümrük LaLiga şampiyonu kaleciyi renklerine bağladı!
Bilecik’te CHP’li kadınlar kadın cinayetlerine karşı ses yükseltti
Bilecik’te CHP’li kadınlar kadın cinayetlerine karşı ses yükseltti