İmamoğlu ile ilgili verdiği bilgi ortalığı karıştıracak! Günün bombası Fatih Altaylı'dan...

Hakkında 6 soruşturma başlatılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na son olarak sahte diploma iddiaları üzerine 'resmi belgede sahtecilik' soruşturması açılmıştı. İmamoğlu’nun diploma soruşturmasına ilişkin ünlü gazeteci Fatih Altaylı, güvendiği kaynaklardan aldığı bilgiyi köşe yazısında aktardı. Altaylı, “Siyasetin YÖK’e, YÖK’ün de İstanbul Üniversitesi’ne (İÜ) yaptığı yoğun baskının sonuç verdiğini ve İstanbul Üniversitesi’nin İBB Başkanı’nın 35 yıllık diplomasını iptal edeceğini söylüyorlar” dedi.

ALTAYLI: İBB BAŞKANI’NIN 35 YILLIK DİPLOMASINI İPTAL EDECEĞİNİ SÖYLÜYORLAR

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı bugünkü köşe yazısında ‘AKP diploma tuşuna da basacak’ ara başlıklı köşesinde günün bombasını verdi. Altaylı, İmamoğlu’nun diplomasına ilişkin, güvenli kaynaklardan aldığı iddiayı paylaştı. Altaylı, “Güvenilir kaynaklar, siyasetin YÖK’e, YÖK’ün de İstanbul Üniversitesi’ne (İÜ) yaptığı yoğun baskının sonuç verdiğini ve İstanbul Üniversitesi’nin İBB Başkanı’nın 35 yıllık diplomasını iptal edeceğini söylüyorlar. Oysa aynı Üniversite, kısa süre önce aynı diploma için “Usulüne uygundur” demiş ve geçerli olduğuna hükmetmişti. Belli ki emir demiri kesecek ve İmamoğlu’na karşı bir koz daha oynanacak” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU İFADE VERMİŞTİ

22 yıllık AKP iktidarlığını sona erdiren geçtiğimiz yerel seçimlerde Türkiye’nin birinci partisi konumuna yükselen CHP, bir süredir elinde bulundurduğu belediyelere yönelik soruşturma ve operasyonlarla gündemde yer ediniyor. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime dün başvurusunu yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında altıncı soruşturmada geçtiğimiz günlerde açılmıştı. Sahte diploma iddiaları üzerine 'resmi belgede sahtecilik' soruşturması başlatılmıştı. İ İmamoğlu, 26 Şubat'ta Çağlayan Adliyesi’ne giderek ifadesini vermişti.

EN FAZLA SİYASİ YASAK İSTENEN SİYASETÇİ

Türkiye siyaset tarihinde hakkında en fazla hapis cezası ve beş kez siyasi yasak talep edilen belediye başkanı olan İmamoğlu hakkında bugüne kadar açılan davalar ise şu şekilde;

1. Ahmak Davası

Türk Ceza Kanunu 125/2-1, 125/3-a,4,5, 43/2-1

İstenen ceza 2 yıl 11 ay

2. Ordu Valisi Davası

Türk Ceza Kanunu 125/3-a

İstenen ceza 2 yıl

3. Büyükçekmece Davası

Türk Ceza Kanunu 235/1

İstenen ceza 7 yıl

4. Bilirkişi Davası

Türk Ceza Kanunu'nun 277/1,

İstenen ceza 4 yıl hapis cezası

5. Başsavcı Davası

Türk Ceza Kanunu'nun 125/1-3.a-4 maddesi

Türk Ceza Kanunu'nun 106/1-1. cümle maddesi

Terörle Mücadele Kanunu'nun 6/1'inci maddesi

İstenen ceza 7 yıl 4 ay.

6. Diploma Davası