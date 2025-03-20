İmamoğlu ile karşılıklı nezarethanede kalmış! Candaş Tolga Işık duyurdu

Gazeteci Candaş Tolga Işık sosyal medyadan paylaştığı mesajda dün gözaltına alınan İsmail Saymaz'ın eşi ile görüştüğünü söyledi.

Işık, mesajında İsmail Saymaz'ın eşinin söylediklerini aktardı. İsmail Saymaz'ın gözaltına alındığı ilk gece yine gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile karşılıklı nezarette kaldıkları öğrenildi.

Az önce İsmail Saymaz'ın eşi Şeyda Saymaz'la konuştum, "Dün sabah erken saatte polisler geldi. Arkadaşımı.zım evinde kalıyorduk. Onların evini de aradılar. Bekliyorduk zaten. Şu an ben de avukatlarımız aracılığıyla haber alabiliyorum İsmail'den. Son gelen bilgi İsmail'in morali… — Candaş Tolga Işık (@ctisik) March 20, 2025

İşte Candaş Tolga'nın o mesajı:

Az önce İsmail Saymaz'ın eşi Şeyda Saymaz'la konuştum, "Dün sabah erken saatte polisler geldi. Arkadaşımı.zım evinde kalıyorduk. Onların evini de aradılar. Bekliyorduk zaten. Şu an ben de avukatlarımız aracılığıyla haber alabiliyorum İsmail'den. Son gelen bilgi İsmail'in morali iyiymiş, ifadesinin alınması için bekliyoruz. Emniyet'te Ekrem Başkan'la karşılıklı nezarette kalmışlar dün gece... İddia edilen suçlamalarla ilgili İsmail, Avukatımız Aslı Kazan'a bir açıklama yaptı. O açıklamada tüm iddialara tek tek yanıt verdi. Arayan soran mesaj gönderen herkese ailemiz adına teşekkür ederim" dedi.